Metro - Nisko
Stalowa Wola Zaleszany 13 stycznia 2026

W niedzielę z Developresem i powtórka z Karpatami

Rywalizacja w siatkarskiej Podkarpackiej Lidze Młodziczek wchodzi w decydującą fazę. W minioną niedzielę zaprezentowały się na ligowych parkietach wszystkie trzy zespoły Vegi SiR Stalowa Wola, notując zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Przed stalowowolskimi siatkarkami kolejne ważne starcia, które odbędą się już w tę niedzielę, 18 stycznia.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwsza Vega rozpoczęła miniony weekend od porażki z Karpatami MOSiR II Krosno 0:2 (13:25, 19:25). W drugim swoim występie nasz zespół pokonał UKS Dębowiec 2:0 (25:11, 25:14), natomiast w trzecim meczu tej grupy Karpaty wygrały z drużyną z Dębowca 2:0 (25:14, 25:21).

18 stycznia Veganki będą miały szansę zrehabilitować się Karpatom za porażkę, raz jeszcze bowiem zmierzą się z tym zespołem, a ponadto skonfrontują tego samego dnia swoje siły w z  MKS V LO Developres Rzeszów. 

Emocji nie brakowało także w rywalizacji Vegi II i Vegi III. W bezpośrednim „siostrzanym” pojedynku lepsza okazała się Vega III, wygrywając 2:0 (25:13, 25:22). Vega II zrehabilitowała się jednak w starciu z Wisłoką Dębica, zwyciężając zdecydowanie 2:0 (25:8, 25:16). W trzecim meczu tej grupy również Vega III potwierdziła swoją dobrą dyspozycję, pokonując Wisłokę 2:0 (25:7, 25:15).

Przed kolejną serią gier sytuacja w tabelach pozostaje otwarta. W niedzielę 18 stycznia Vega II zmierzy się z ULKS Niedźwiada oraz A UP TSV Sanok, natomiast Vega III zagra z Karpatami II MOSiR Krosno i UKS MOSiR Dukla. Każdy zdobyty punkt może mieć kluczowe znaczenie w walce o końcowe lokaty, dlatego zapowiada się kolejny emocjonujący dzień ligowych zmagań młodziczek.

