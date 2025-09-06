W niedzielę wieczorem bądź gotowy na Świt!

Kilka dni temu do kadry Stali Stalowa Wola dołączył środkowy obrońca Mateusz Tyburczy. Urodzony w Tarnobrzegu piłkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Ostatnio 19-letni zawodnik występował w Belgii w akademii ekstraklasowego Zulte Waregem. Wcześniej powoływany był do reprezentacji Polski do lat 18 i 19.

Świt, którego trenerem jest Tomasz Kafarski, zaliczył na starcie rozgrywek falstart - zainaugurował sezon 2025/26 porażką w domu z KKS Kalisz 0:3. I jest to jak na razie jedyna porażka jedenastki ze Szczecina w bieżących rozgrywkach ligowych. W 2. kolejce Świt przywiózł „punkcik” z Nowego Sącza, kilka dni później wyeliminował w rzutach karnych rezerwy ŁKS Łódź z Pucharu Polski, następnie zremisował w Poznaniu z Wartą 1:1, wygrał w Skierniewicach z Unią 2:1 i u siebie z GKS Jastrzębie-Zdrój i Sokołem Kleczew po 3:1.

Sędzia meczu Stal - Świt będzie 30-letni Dawid Wiśniewski z Olsztyna, dla którego występ na stadionie PCPN w Stalowej Woli będzie debiutem.