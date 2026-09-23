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Pysznica 23 września 2026

W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany

W niedzielę, 27 września, odbędą się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę pacyfikacji wsi Kochany. Obchody rozpoczną się o godz. 13 przy Zabytkowym Cmentarzu Wojennym.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą polową w intencji pomordowanych. Następnie zaplanowano część artystyczną przygotowaną przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Pysznicką Orkiestrę Dętą oraz Chór Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939”.

W programie znalazł się również Apel Pamięci. Po zakończeniu oficjalnej części organizatorzy zapraszają uczestników na ciepły poczęstunek.

Organizatorami wydarzenia są Gmina Pysznica, Dom Kultury w Pysznicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo i Pamięć” oraz Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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