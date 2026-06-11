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W niedzielę na stadionie w Rozwadowie strzelać będą… szampany!

Przed nami ostatnie mecze sezonu 2025/26 w lidze okręgowej oraz klasach A i B. Większość najważniejszych decyzji już zapadła, ale nie wszystkie. W niedzielę na stadionie przy ul. Kusocińskiego na rowadowskich Piaskach San Stalowa Wola podejmie Sannę Zaklików. Gospodarzom do awansu do klasy A potrzebny jest jeden punkt.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W lidze okręgowej nie zakończyła się jeszcze walka o drugą pozycję, ale już tylko matematyczna. No chyba, że LKS Brzyska Wola - zespół, który zajmuje przedostatnie miejsce - będzie w stanie zatrzymać Sokoła Kamień. Szansę na wykorzystanie ewentualnego potknięcia rywala będą miały rezerwy Stali Stalowa Wola, które przed własną publicznością zagrają ze Spartą Jeżowe.
W klasie A w I grupie dwa najważniejsze mecze dla końcowego układu dolnych rejonów tabeli odbędą się w niedzielę.

Liga okręgowa
30. kolejka
13 czerwca: LZS Zdziary - Siarka II (14), San Kłyżów - Pogoń Leżajsk (16), Tanew Wólka Tanewska - Czarni Lipa (17), LKS Brzyska Wola - Sokół Kamień (17), Jeziorak Chwałowice - Słowianina Grębów (17), Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe (17), Unia Nowa Sarzyna - Stal Nowa Dęba (17), pauzuje Olimpia Pysznica

Klasa A, grupa I
26. kolejka
13 czerwca: LZS Żabno - Płomień Trześń (16), Bukowa Jastkowice - Wisan Skopanie (15), Łęg Stany - Junior Zakrzów (17), Kolejarz Knapy - LZS Jadachy (17).
14 czerwca: LZS Wola Rzeczycka - Koniczynka Ocice (17), KP Zarzecze - Truck Kotowa Wola (17).

Klasa A, grupa II
26. kolejka
12 czerwca: Advit Łętownia - Pogoń II Leżajsk (18.30)
13 czerwca: KS Sarzyna - Górnovia Górno (17), Czarni Sójkowa - Jodła Przychojec (16), Sokół Hucisko - KS Podwolina (16).
14 czerwca: GKS Groble - Milenium Bieliny (17), Azalia Wola Zarczycka - Staromieszczanka Stare Miasto (17), Retman Ulanów - Podlesianka Kamień (17)

Klasa B, grupa II
26 kolejka
11 czerwca: Czarni II Lipa - Lotnik (18)
13 czerwca: Polonia Przędzel - Orzeł Glinianka (16), Jutrzenka Kopki - WKS Kurzyna (17.30).
14 czerwca: Huragan Zdziechowice - Ceramika Harasiuki (13), Herosi Krzaki-Słomiana - Rotunda Krzeszów (14), Wichry Rzeczyca Długa - Orzeł Rudnik nad Sanem (14), San Stalowa Wola - Sanna Zaklików (14).

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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