W niedzielę na stadionie w Rozwadowie strzelać będą… szampany!

W lidze okręgowej nie zakończyła się jeszcze walka o drugą pozycję, ale już tylko matematyczna. No chyba, że LKS Brzyska Wola - zespół, który zajmuje przedostatnie miejsce - będzie w stanie zatrzymać Sokoła Kamień. Szansę na wykorzystanie ewentualnego potknięcia rywala będą miały rezerwy Stali Stalowa Wola, które przed własną publicznością zagrają ze Spartą Jeżowe.

W klasie A w I grupie dwa najważniejsze mecze dla końcowego układu dolnych rejonów tabeli odbędą się w niedzielę.

Liga okręgowa

30. kolejka

13 czerwca: LZS Zdziary - Siarka II (14), San Kłyżów - Pogoń Leżajsk (16), Tanew Wólka Tanewska - Czarni Lipa (17), LKS Brzyska Wola - Sokół Kamień (17), Jeziorak Chwałowice - Słowianina Grębów (17), Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe (17), Unia Nowa Sarzyna - Stal Nowa Dęba (17), pauzuje Olimpia Pysznica

Klasa A, grupa I

26. kolejka

13 czerwca: LZS Żabno - Płomień Trześń (16), Bukowa Jastkowice - Wisan Skopanie (15), Łęg Stany - Junior Zakrzów (17), Kolejarz Knapy - LZS Jadachy (17).

14 czerwca: LZS Wola Rzeczycka - Koniczynka Ocice (17), KP Zarzecze - Truck Kotowa Wola (17).

Klasa A, grupa II

26. kolejka

12 czerwca: Advit Łętownia - Pogoń II Leżajsk (18.30)

13 czerwca: KS Sarzyna - Górnovia Górno (17), Czarni Sójkowa - Jodła Przychojec (16), Sokół Hucisko - KS Podwolina (16).

14 czerwca: GKS Groble - Milenium Bieliny (17), Azalia Wola Zarczycka - Staromieszczanka Stare Miasto (17), Retman Ulanów - Podlesianka Kamień (17)

Klasa B, grupa II

26 kolejka

11 czerwca: Czarni II Lipa - Lotnik (18)

13 czerwca: Polonia Przędzel - Orzeł Glinianka (16), Jutrzenka Kopki - WKS Kurzyna (17.30).

14 czerwca: Huragan Zdziechowice - Ceramika Harasiuki (13), Herosi Krzaki-Słomiana - Rotunda Krzeszów (14), Wichry Rzeczyca Długa - Orzeł Rudnik nad Sanem (14), San Stalowa Wola - Sanna Zaklików (14).



