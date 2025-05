W niedzielę majówka w Zbydniowskim Dworze

Majówka to propozycja spędzenia czasu w otoczeniu przyrody i historii – z udziałem mieszkańców, rodzin, pasjonatów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. To również okazja do refleksji nad lokalną tożsamością oraz docenienia wysiłków włożonych w rewitalizację parku i pielęgnowanie lokalnych tradycji.

Wydarzenie w Zbydniowie zostało wzbogacone o element duchowy i historyczny – jednym z jego centralnych punktów będzie uroczyste poświęcenie odrestaurowanej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej renowacja została przeprowadzona dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu finansowemu Polskiego Związku Łowieckiego i Gminy Zaleszany.

Organizatorami imprezy są: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu, Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów, Gmina Zaleszany oraz Sołtys i Rada Sołecka Zbydniowa.

W programie:

14:00 – Spacer historyczny: „Przyrodnicze skarby zbydniowskiego parku”,

15:30 – Poświęcenie figury i nabożeństwo majowe z Chórem Parafialnym „Soli Deo” z Tarnowskiej Woli,

16:30 – Piknik wokół kotła pełnego dziczyzny – czyli to, co dobre z lasu, pokazy łucznicze, sokolnicze, kynologiczne i wystawa trofeów łowieckich,

18:00 – Spotkanie historyczne: „Horodyńscy ze Zbydniowa”,

19:00 – Koncert Kwartetu Smyczkowego i solistów Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej – Stowarzyszenia Artystycznego STOWART ze Stalowej Woli.

Wstęp wolny.