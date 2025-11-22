Miesięcznik
Stalowa Wola 22 listopada 2025

W niedzielę ligowe ostatki w Stalowej Woli

Dużymi krokami zbliża się ten czas, którego piłkarscy kibice nie lubią najbardziej, czyli przerwa w rozgrywkach ligowych. W niedzielę, 23 listopada Stal pożegna się ze swoimi kibicami meczem z Olimpią Grudziądz. Tydzień później, 30 listopada zakończy ligowe zmagania spotkaniem wyjazdowym z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Do gry drugoligowcy wrócą 28 lutego.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Olimpia Grudziądz to ostatni tegoroczny rywal i pierwszy z rundy rewanżowej. To właśnie w „Małej Portugalii” Stal rozpoczynała sezon 2025/26. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W 70. minucie bramkę dla naszej drużyny zdobył Damian Oko, a wyrównał tuż przed gwizdkiem kończącym mecz, Dominik Frelek (najlepszy strzelec Olimpii, 7 goli).

Olimpia wyprzedza Stal w tabeli, jest na 3. miejscu i ma 8 punktów więcej. W 17 meczach odniósł 9 zwycięstw, 6 zremisował, a tylko 2 przegrał. U siebie z podhalem Nowy Targ 0:1 i na wyjeździe z Wartą Poznań 2:3.

Mecz Stali z Olimpią rozpocznie się o godz. 19.30, a poprowadzi go Piotr Urban z Siedlec. Ostatnio pracował w Stalowej Woli rok temu, sędziował mecz Stali z Wisłą Kraków (1:5).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

