Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 marca 2026

W niedzielę Jarmark Wielkanocny w Rozwadowie

W niedzielę, 29 marca, Rynek w Rozwadowie wypełni się świąteczną atmosferą. Wszystko za sprawą Jarmarku Wielkanocnego, który po raz kolejny przyciągnie mieszkańców oraz gości z regionu. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.00 i potrwa do 18.00.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy zapowiadają bogaty program oraz liczne atrakcje. Na odwiedzających czekać będzie ponad 70 stoisk, na których nie zabraknie rękodzieła, wielkanocnych ozdób, tradycyjnych potraw oraz lokalnych przysmaków. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w świąteczne dekoracje, a także spróbować regionalnych specjałów przygotowywanych według tradycyjnych receptur.

Jarmark to jednak nie tylko zakupy. W programie przewidziano również warsztaty rękodzielnicze dla wszystkich chętnych, a także atrakcje dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Nie zabraknie także części artystycznej. Na scenie pojawią się lokalni artyści i zespoły ludowe:

13.40 – Kapela „Lasowiackie Baby”

14.50 – Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha

15.30 – Widowisko obrzędowe „Chrzciny” – Zespół Ludowy „Cmolasianie”

16.20 – „Orkiestra św. Mikołaja” – koncert

17.30 – Ogłoszenie wyników Konkursu na najładniejsze stoisko Jarmarku

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu