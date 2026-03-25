W niedzielę Jarmark Wielkanocny w Rozwadowie

Organizatorzy zapowiadają bogaty program oraz liczne atrakcje. Na odwiedzających czekać będzie ponad 70 stoisk, na których nie zabraknie rękodzieła, wielkanocnych ozdób, tradycyjnych potraw oraz lokalnych przysmaków. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w świąteczne dekoracje, a także spróbować regionalnych specjałów przygotowywanych według tradycyjnych receptur.

Jarmark to jednak nie tylko zakupy. W programie przewidziano również warsztaty rękodzielnicze dla wszystkich chętnych, a także atrakcje dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Nie zabraknie także części artystycznej. Na scenie pojawią się lokalni artyści i zespoły ludowe:

13.40 – Kapela „Lasowiackie Baby”

14.50 – Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha

15.30 – Widowisko obrzędowe „Chrzciny” – Zespół Ludowy „Cmolasianie”

16.20 – „Orkiestra św. Mikołaja” – koncert

17.30 – Ogłoszenie wyników Konkursu na najładniejsze stoisko Jarmarku