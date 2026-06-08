W niedzielę Jagodowy Festyn Rodzinny w Lipie. Muzyczną gwiazdą - Maja Hyży

Jagodowy Festyn od lat przyciąga mieszkańców Lipy, okolicznych miejscowości i gości z całego regionu. Wydarzenie nawiązuje do tradycji związanych z uprawą i zbieraniem jagód, a jednocześnie stanowi okazję do wspólnej zabawy i integracji lokalnej społeczności.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15. Kwadrans później rozpocznie się blok artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie, artystów Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie, Filii GOK w Lipie, zespołu „Kwiat Lipy” oraz Szkoły Dobrej Muzyki Tomasza Turka.

W programie nie zabraknie także rodzinnego quizu poświęconego miejscowości Lipa oraz rozstrzygnięcia konkursu na „Lipską Jagodziankę”.

Maja Hyży gwiazdą wieczoru

Wieczorna część festynu będzie należeć do muzyki. O godzinie 19.00 na scenie pojawi się zespół CantaWay, a półtorej godziny później publiczność usłyszy największe przeboje Mai Hyży, która będzie gwiazdą tegorocznej edycji wydarzenia.

Po koncertach uczestnicy będą mogli bawić się podczas Jagodowego Disco, które poprowadzi DJ Art. Zakończenie imprezy zaplanowano na godzinę 23.

Atrakcje dla całych rodzin

Organizatorzy przygotowali wiele dodatkowych atrakcji. Na uczestników czekać będą stoiska kulinarne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Lipy i Dąbrowy, a także wata cukrowa, popcorn, lody, dmuchańce oraz animacje i warsztaty dla dzieci.

Podczas festynu będzie można również odwiedzić stoisko edukacyjne sanepidu, skorzystać z przejażdżek kucykami oraz zapoznać się z ofertą przygotowaną przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program XXIV Jagodowego Festynu Rodzinnego w Lipie

15.00 – rozpoczęcie imprezy i powitanie gości

15.15–19.00 – blok artystyczny, rodzinny quiz o Lipie oraz rozstrzygnięcie konkursu „Lipska Jagodzianka”

19.00 – koncert zespołu CantaWay

20.30 – koncert Mai Hyży

po koncertach – Jagodowe Disco z DJ Art

23.00 – zakończenie imprezy

Organizatorami wydarzenia są Burmistrz Zaklikowa, Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie, Klub Sportowy Czarni Lipa oraz Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie.