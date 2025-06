12 czerwca 2025

W niedzielę inauguracja Euro U19 kobiet. W Stalowej Woli mecz Polska - Włochy

Od 15 do 27 czerwca na czterech stadionach, w Tarnobrzegu, Rzeszowie, Mielcu i Stalowej Woli rozgrywane będą spotkania mistrzostw Europy kobiet do lat 19. To pierwsza tak dużej rangi impreza piłki kobiecej, która odbędzie się w naszym kraju.