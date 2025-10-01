W niedzielę Hubertus Nadsański w Żabnie

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:30 mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Następnie zaplanowano m.in. gonitwę za lisem, oficjalne otwarcie z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień, a także występy artystyczne i liczne pokazy.

Na uczestników czeka wiele atrakcji: pokazy psów myśliwskich i sokolniczych, stoiska kół łowieckich i Lasów Państwowych, wystawy przyrodniczo-łowieckie oraz degustacje potraw z dziczyzny. Dodatkową atrakcją będzie jarmark lokalnych produktów i rękodzieła. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy edukacyjne.

Imprezę zakończy zabawa taneczna z zespołem muzycznym RETRO.