Radomyśl nad Sanem 1 października 2025

W niedzielę Hubertus Nadsański w Żabnie

5 października w Żabnie (gmina Radomyśl nad Sanem) odbędzie się Hubertus Nadsański - doroczne święto myśliwych, jeźdźców i miłośników przyrody. Wydarzenie organizuje Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu wraz z Gminą Radomyśl nad Sanem.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:30 mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Następnie zaplanowano m.in. gonitwę za lisem, oficjalne otwarcie z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień, a także występy artystyczne i liczne pokazy.

Na uczestników czeka wiele atrakcji: pokazy psów myśliwskich i sokolniczych, stoiska kół łowieckich i Lasów Państwowych, wystawy przyrodniczo-łowieckie oraz degustacje potraw z dziczyzny. Dodatkową atrakcją będzie jarmark lokalnych produktów i rękodzieła. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy edukacyjne.

Imprezę zakończy zabawa taneczna z zespołem muzycznym RETRO.

