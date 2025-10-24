W niedzielę do Stanów wjedzie Truck

Łęg u siebie w tej rundzie wygrał trzy mecze, jeden zremisował i jeden przegrał. Trzy punkty na jego stadionie zdobył w 4. kolejce KP Zarzecze, wygrywając 5:4. Truck na wyjeździe jeszcze w tej rundzie nie przegrał. Odniósł cztery zwycięstwa, nad LZS Wola Rzeczycka 2:0, Koniczynką 3:1, LZS Żabnem 3:2 i LZS Jadachy 5:0. W Jastkowicach zremisował 1:1, w Skopaniu 2:2. Mecz Łęgu z Truckiem w niedzielę, 26 października o godz. 14.30.
11. kolejka:
PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - KP ŻUPAWA 1:1 (1:1)
Seredynskyi (19) - Galek (30)
JUNIOR ZAKRZÓW - LZS JADACHY 11:3 (5:0)
Stąporski (19, 25, 29), Kuciński (43, 49), Guściora (15), Wojewoda (50), Szlęk (61), Panek (73, 80) - M.Wolan (74, 82), Majdański (55)
TRUCK KOTOWA WOLA - KOLEJARZ KNAPY 7:0 (3:0) - fotorelacja
Kozieł (32, 63), Dziura (26), M.Nawrocki (42), Kaczyński (48), Tur (58, 82)
BUKOWA JASTKOWICE - LZS ŻABNO 1:3 (0:3)
Szeser (32) - K.Kobylarz (25), Hołody (33), K.Pławiak (37)
STRZELEC DĄBROWICA - KP ZARZECZE 2:1 (1:0)
Kępka (6), Surowiec (78) - Maziarz (61)
KONICZYNKA OCICE - ŁĘG STANY 2:2 (2:1)
Piątek (36), Dzhula (40) - Cichoń (8), Kvaterniuk (65)
WISAN SKOPANIE - LZS WOLA RZECZYCKA 0:0
12. kolejka
25 października: Kolejarz - Junior (15)
26 października: LZS Wola Rzeczycka - Strzelec (12), LZS Żabno - LZS Jadachy (14.30), Łęg - Truck (14.30), KP Zarzecze - Koniczynka (14.30), KP Żupawa - Wisan (14.30), Bukowa - Płomień (14.30).
Tabela za www.regiowyniki.pl
Czytaj także: Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera
Komentarze