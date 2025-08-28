Miesięcznik
W niedzielę, 31 sierpnia VI memoriał Lucjana Treli

W niedzielę, 31 sierpnia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team po raz szósty zorganizuje w Stalowej Woli memoriał Lucjana Treli. Areną pięściarskich pojedynków będzie ring ustawiony na tarasie Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Sierpnia 9. Poczatek zawodów o godz. 17.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W niedzielę będzie można zobaczyć w akcji medalistów mistrzostw Polski, m.in. Filipa Klimka ze Stali Stalowa Wola Boxing Team, brązowego medalisty ostatnich mistrzostw Polski juniorów w Wejherowie

Najliczniejszą, 18-sosobową reprezentację wyślą trenerzy Stali Stalowa Wola Boxing Team: Beniamin Zarzeczny, Tobiasz Zarzeczny i Łukasz Podstawki. Rywalami naszych naszych bokserów będą zawodnicy klubów z Podkarpacia i ościennych województw.

Patronat honorowy nad turniejem objęli: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Organizatorem memoriału jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team.

Karta walk z udziałem zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team (na pierwszym miesjcu):

Kadet 66 kg - Filip Wojtyna - Hubert Sieradzki (obaj Stal Stalowa Wola)

Młodzik 44 kg - Franciszek Kredens - Wojciech Kawalec (Stal Rzeszów)

Młodzik 48 kg - Artem Skorkiin - Kacper Jagiełło (Gawra Krosno)

Młodzik 70 kg - Jan Bąk - Maksymilian Czasnyka (Stal Rzeszów)

Kadet 57 kg - Alex Sitarski - Jakub Marczydło (Stal Rzeszów)

Kadet 75 kg - Mateusz Skibski - Kevin Marszałek (Gawra Krosno)

Junior 60 kg - Kacper Dziura - Radosław Kędra (Gawra Krosno)

Junior 63,5 kg - Albert Kozioł - Nikodem Krawczyk (Stal Rzeszów)

Junior 63,5 kg - Maciej Herdzik - Antoni Zawadzki (Stal Rzeszów)

Junior 75 kg - Patryk Zarebski - Karol Pikuła (Gawra Krosno)

Junior 71 kg - Filip Klimek - Samuel Kulik (Stal Rzeszów)

Junior 75 kg - Mikołaj Siembida - Oskar Korpal (Slavic Fight Club)

Pojedynki towarzyskie/sparingowe/niepunktowane:

Adept 35 kg - Kochowski Maciej - Jagiełło Szymon (Gawra Krosno)

Młodzik 41 kg - Dorian Urbanik - Stulin (Stal Rzeszów)

Młodzik 50 kg - Alan Sokólski  - Bartek szyszka (Stal Rzeszów)

Młodzik 50 kg - Amelia Lebioda - Martyna Wawrzyszyn (Slavic Fight Club)

Kadet 60 kg - Bartek Niedźwiedź - Szymon Łuć (Slavic Fight Club)

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

