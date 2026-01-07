Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
życzenia Alutec
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 stycznia 2026

W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026

W najbliższy weekend, 10–11 stycznia 2026 roku w hali tenisowej w Stalowej Woli odbędzie się turniej Konesso Cup — wydarzenie organizowane we współpracy z firmą Konesso, znaną z oferty kaw, herbat i ekspresów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Turniej skierowany jest zarówno do zaawansowanych zawodników, jak i pasjonatów tenisa amatorskiego. Rywalizacja odbędzie się w czterech kategoriach: open, open Amator, open Kobiet, gra podwójna mężczyzn. Na zwycięzców czekają puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Konesso.

Zapisy odbywają się poprzez system TPO dla gier singlowych, natomiast do gry deblowej mężczyzn u dyrektora turnieju, w dniu rozgrywania meczów (10 stycznia, do godz. 13).

Więcej informacji Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Stalowa Wola
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Stalowa Wola
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Stalowa Wola
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Kuźnia Koszykówki - KKK MOSiR Krosno. Spotkanie do jednego kosza…
Stalowa Wola
Kuźnia Koszykówki - KKK MOSiR Krosno. Spotkanie do jednego kosza…
Jedenaste zwycięstwo z rzędu młodzików Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Jedenaste zwycięstwo z rzędu młodzików Stali Stalowa Wola
Starsi Panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj…
Stalowa Wola
Starsi Panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj…
Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi
Stalowa Wola
Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi
Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych
Stalowa Wola
Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu