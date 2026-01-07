W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026

Turniej skierowany jest zarówno do zaawansowanych zawodników, jak i pasjonatów tenisa amatorskiego. Rywalizacja odbędzie się w czterech kategoriach: open, open Amator, open Kobiet, gra podwójna mężczyzn. Na zwycięzców czekają puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Konesso.

Zapisy odbywają się poprzez system TPO dla gier singlowych, natomiast do gry deblowej mężczyzn u dyrektora turnieju, w dniu rozgrywania meczów (10 stycznia, do godz. 13).

Więcej informacji Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli.