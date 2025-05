W najbliższy weekend Noc Muzeów

Już od kilkunastu lat Muzeum Regionalne w Stalowej Woli bierze udział w tej międzynarodowej imprezie, która cieszy się bardzo dużą popularnością. To znakomita promocja bogatej i różnorodnej oferty edukacyjno-kulturalnej Stalowej Woli. Jest to również okazja dla miłośników sztuki, zarówno tej dawnej, jak i współczesnej, do zapoznania się z wyjątkowymi wystawami, a dla pasjonatów historii do zagłębienia wiedzy o naszym mieście podczas historycznych wycieczek.

Stalowowolskie muzeum przygotowało wyjątkowe wystawy w swoich oddziałach: Muzeum Regionalnym, Galerii Karpińskiego oraz w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Do tegorocznej edycji dołączają także inne stalowowolskie instytucje: Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, Galeria Spółdzielczego Domu Kultury, Miejski Dom Kultury, a także Automobilklub Stalowa Wola i Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Tego wieczoru w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego zostanie udostępniona dla zwiedzających nowa, wyjątkowa wystawa czasowa pt. „Z pracowni. W 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego„, na której będzie można zobaczyć prace Karpińskiego, artystów jemu współczesnych oraz przedstawicieli młodego pokolenia malarzy, odwołujących się do tych samych motywów twórczych.

Oprócz zwiedzania wystaw będzie okazja do udziału w wycieczkach: „Historia zapisana w murach. Spacer śladami przeszłości Rozwadowa oraz Stalowi ludzie w Stalowej Woli. W 80. rocznicę nadania praw miejskich„, dających szansę odbycia wyjątkowego, edukacyjnego spaceru historycznego.

Jak zwykle wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Jedynym wyjątkiem jest wejście na wystawy w Muzeum COP za symboliczną złotówkę.

PROGRAM

NOC MUZEÓW W STALOWEJ WOLI 2025

17 maja 2025

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

/17.00–23.00/

WYSTAWY

• Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem

• Galeria przez dotyk, dziedziniec Muzeum

• Domowroty. Włodzimierz Puchalski

WYCIECZKA: Historia zapisana w murach. Spacer śladami przeszłości Rozwadowa

Początek o 16:30 na rozwadowskim Rynku.

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12

/17.00–23.00/

WYSTAWY

• Alfons Karpiński ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

• Z pracowni. W 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17

WSTĘP 1 ZŁ

WYSTAWY

• Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

• Miasto – ekspozycja dla dzieci

• Powrót do przeszłości



WYCIECZKA: Stalowi ludzie w Stalowej Woli. W 80. rocznice nadania praw miejskich.

Początek o 20:00 na Placu Wolności (przy Urzędzie Miasta)

Rejon stacji Stalowa Wola-Rozwadów, ul. Targowa 12

/16.00–18.00/

WYSTAWA

• Rozwadowska makieta kolejowa

Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli

ul. ks. J. Popiełuszki 4, dom katechetyczny obok bazyliki konkatedralnej

/19.00–22.00/

WYSTAWY

• Wystawa papieska

• Historia budowy i poświęcenia kościoła MB Królowej Polski w Stalowej Woli

• A jutro jest nieznane. Podziemna „Solidarność” w Stalowej Woli

Miejski Dom Kultury – Galeria TŁO

ul. 1-go Sierpnia 9

/20.00/

WYSTAWY

• Exodus – wyjście z mroku, wystawa fotomontaży Mirosława Iskry, oprowadzanie autorskie

/21.00/

• Pokaż swoją ścieżkę dochodzenia detektywie – intrygująco artysta zwraca się do widzów...

Zaproszenie do własnych interpretacji dzieł ukrytych w MDK

Galeria Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Okulickiego 32

/17.00–20.00/

WYSTAWY

• Małe ręce – wielkie dzieła. Wystawa prac dzieci i młodzieży z kół plastycznych działających przy SDK

Automobilklub Stalowa Wola oraz Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, podziemny parking /17.00–21.00/

• Pokaz kultowych zabytkowych samochodów

INFORMACJA

www.muzeum.stalowawola.pl

www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola