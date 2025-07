Nowe oświetlenie to nie tylko estetyka, ale też konkretne korzyści: niższe zużycie energii, mniejsze koszty, poprawa bezpieczeństwa i komfortu po zmroku.

– Ta inwestycja to nie tylko nowoczesne oświetlenie – to gwarancja bezpieczeństwa naszych mieszkańców, niższe rachunki za energię i realne oszczędności w budżecie miasta. Dzięki środkom pozyskanym z programu „Rozświetlamy Polskę” mogliśmy znacząco przyspieszyć modernizację, która normalnie zajęłaby kilka lat. Nowe oprawy LED to również lepsza jakość światła, mniejsze zanieczyszczenie świetlne oraz pozytywny wpływ na środowisko. To także zmiana estetyki – nowe, jednolite oprawy odmieniają wygląd ulic, placów i osiedli. Miasto po zmroku wygląda nowocześniej i bardziej spójnie – podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Modernizacja prowadzona jest w ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”, który wspiera samorządy w unowocześnianiu infrastruktury oświetleniowej. W Stalowej Woli realizacją zadania zajmuje się firma Europel Energo Sp. z o.o. z Korczyny, a wartość całej inwestycji to ponad 3,9 mln zł.

Nowe lampy LED zużywają nawet o połowę mniej energii niż tradycyjne lampy sodowe. Dają też lepsze, bardziej naturalne światło, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo – zarówno kierowców, jak i pieszych. Oprócz oszczędności, miasto zyskuje również bardziej uporządkowaną i nowoczesną przestrzeń publiczną.