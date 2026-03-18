18 marca 2026

W Lubline do tyłu i do przodu…

Koszykówka. Młodzicy Stali Stalowa Wola rozegrali dwa mecze ligowe w Lublinie. W pierwszym spotkaniu ulegli liderowi tabeli Startowi, a w drugim, pokonali Lubliniankę KUL. W najbliższą sobotę (21 marca) podopieczni trenera Jacka Wojtanowicza podejmą w ostatniej kolejce drugiego etapu rozgrywek w grupie lubelsko-podkarpackiej, Kadeta Biała-Podlaska, którego pokonali w pierwszym meczu 77:76.