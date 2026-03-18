W Lubline do tyłu i do przodu…

Koszykówka. Młodzicy Stali Stalowa Wola rozegrali dwa mecze ligowe w Lublinie. W pierwszym spotkaniu ulegli liderowi tabeli Startowi, a w drugim, pokonali Lubliniankę KUL. W najbliższą sobotę (21 marca) podopieczni trenera Jacka Wojtanowicza podejmą w ostatniej kolejce drugiego etapu rozgrywek w grupie lubelsko-podkarpackiej, Kadeta Biała-Podlaska, którego pokonali w pierwszym meczu 77:76.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

START - STAL 93:72 (29:14, 18:18, 28:20, 18:20)
STAL: T.Skuciński 24, Małek 12, K.Zając 12, M.Wojtanowicz 12, B.Malecki 8, Czerwiński 2, Skowronek 2, Folta, Sokal, Torba, Chojnacki, Litowczuk.
Dla Startu najwięcej punktów: Karwas 30, Dobrowolski 20 (1x3), Pacek 16, Kukundt 16 (2x3)

LUBLINIANKA KUL - STAL 81:106 (27:33, 24:24, 19:15, 11:34)
STAL: K.Zając 27, T.Skuciński 23, Małek 20, M.Wojtanowicz 19, Malecki 6, Sokal 4, Czerwiński 3, Tabak 2, Skowronek 2, Folta, Chojnacki, Litowczuk
Dla Lublinianki najwięcej punktów: Walenciak 16 (2x3), Kula 16 (3x3), Krupa 14.

