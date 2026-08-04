W korycie rzeki znaleziono granat z czasów II wojny światowej

Zgłoszenie wpłynęło w piątek, 31 lipca, przed godz. 21. Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził, że w korycie rzeki znajduje się przedmiot przypominający niewybuch. Następnie został on sprawdzony przez policyjnego pirotechnika.

Jak ustalono, był to radziecki granat przeciwpancerny, najprawdopodobniej pochodzący z okresu II wojny światowej. O znalezisku poinformowano saperów, a do ich przyjazdu teren zabezpieczali policjanci.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch nie wolno go dotykać ani przenosić. Najlepiej oddalić się z miejsca i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Czytaj również:

52 pociski z czasów I wojny światowej znalezione na polu w Kępiu Zaleszańskim