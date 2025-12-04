Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KPP Nisko
0.0 / 5
Nisko 4 grudnia 2025

W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED

W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku pojawił się ogólnodostępny defibrylator AED. Urządzenie, które może uratować życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, zostało umieszczone na parterze budynku, tuż obok stanowiska oficera dyżurnego. Policjanci podkreślają, że szybka reakcja świadków zdarzenia często decyduje o skuteczności udzielanej pomocy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy automatyczny defibrylator zewnętrzny ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających jednostkę. Sprzęt znajduje się w wyraźnie oznaczonym miejscu, dzięki czemu każdy może go szybko odnaleźć i użyć w razie potrzeby.

AED jest urządzeniem łatwym w obsłudze i w pełni zautomatyzowanym. Prowadzi użytkownika poprzez czytelne komunikaty głosowe i wizualne, co sprawia, że może go obsłużyć nawet osoba bez jakiegokolwiek przygotowania medycznego. Jak podkreślają funkcjonariusze, wczesna defibrylacja znacząco zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie - szczególnie w pierwszych minutach od zatrzymania akcji serca.

Policja zachęca mieszkańców, by zapoznali się z lokalizacją urządzenia oraz podstawami pierwszej pomocy. Świadomość i odwaga w nagłych sytuacjach mogą przesądzić o uratowaniu ludzkiego życia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
Stalowa Wola
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Stalowa Wola
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Stalowa Wola
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Stalowa Wola
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
Jarocin
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu