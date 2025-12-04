W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED

Nowy automatyczny defibrylator zewnętrzny ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających jednostkę. Sprzęt znajduje się w wyraźnie oznaczonym miejscu, dzięki czemu każdy może go szybko odnaleźć i użyć w razie potrzeby.

AED jest urządzeniem łatwym w obsłudze i w pełni zautomatyzowanym. Prowadzi użytkownika poprzez czytelne komunikaty głosowe i wizualne, co sprawia, że może go obsłużyć nawet osoba bez jakiegokolwiek przygotowania medycznego. Jak podkreślają funkcjonariusze, wczesna defibrylacja znacząco zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie - szczególnie w pierwszych minutach od zatrzymania akcji serca.

Policja zachęca mieszkańców, by zapoznali się z lokalizacją urządzenia oraz podstawami pierwszej pomocy. Świadomość i odwaga w nagłych sytuacjach mogą przesądzić o uratowaniu ludzkiego życia.