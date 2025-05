W jakich terminach należy składać papiery do szkół średnich? Podajemy wszystkie daty

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 wygląda następująco:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – od 19.05 do 13.05 do godz. 15

– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 27.06 do 7.07 do godz. 15

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 15.07 do godz. 12

– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 15.07 do 18.07 do godz. 14

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 21.07 do godz. 12