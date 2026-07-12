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Pomnik Rzeź Wołyńska autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego (1947 -2020). Odsłonięto go 14 lipca 2024 r., Fot. Stanisław Chudy
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Jarocin 12 lipca 2026

W hołdzie bestialsko pomordowanym

11 lipca, dokładnie w 83. rocznicę tzw. krwawej niedzieli, w Domostawie w gminie Jarocin, pod pomnikiem Rzeź Wołyńska odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary ukraińskiego ludobójstwa. Odsłonięto też Ścianę Pamięci z tablicami z nazwami miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w których banderowcy dokonali masowych mordów na Polakach.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

W uroczystościach uczestniczyły tysiące wiernych z całej Polski. Nim rozpoczęto mszę św., pieśń „Wołyń 1943” zaśpiewał Zespół wokalny Hubal z Hrubieszowa. Uroczystej koncelebrowanej mszy św. przewodniczył biskup senior diecezji sandomierskiej, ks. Edward Frankowski. Wraz z nim odprawiało ją 18 księży.

– Żadna polska diecezja w czasie II wojny światowej nie została tak okrutnie doświadczona, jak łucka diecezja na Wołyniu. Niedziela, 11 lipca 1943 roku, oddziały UPA zaatakowały 96 miejscowości na Wołyniu, w których żyli Polacy. Zapoczątkowało to szał mordowania Polaków i niszczenia wszelkich śladów polskich. Następnego dnia uderzono w kolejnych 50 miejscowości. Najpierw zabijano księdza, potem ostrzelano kościoły, obrzucono granatami i mordowano tych, którzy jeszcze żyli – mówił w kazaniu ks. Biskup Frankowski. kapłan.

Po mszy  św. i okolicznościowych wystąpieniach, delegacje mieszkańców, stowarzyszeń kombatanckich, samorządów i polityków złożyły wiązanki i kwiaty. Odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.

Odsłonięta 11 lipca Ściana Pamięci z nazwami ponad 6 tys. polskich miejscowości dotkniętych ukraińskim ludobójstwem

Odsłonięta została również  Ściana Pamięci z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości dotkniętych ukraińskim ludobójstwem. Pierwotnie miało to być ponad 4 tysiące, dane jednak zweryfikował historyk, dr Witold Zych. Wtedy okazało się, że jest ich ponad 6070. Symbolicznego odsłonięcia dokonano na ścianie siódmej, poświęconej miejscowościom w województwie wołyńskim.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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