W hołdzie bestialsko pomordowanym

W uroczystościach uczestniczyły tysiące wiernych z całej Polski. Nim rozpoczęto mszę św., pieśń „Wołyń 1943” zaśpiewał Zespół wokalny Hubal z Hrubieszowa. Uroczystej koncelebrowanej mszy św. przewodniczył biskup senior diecezji sandomierskiej, ks. Edward Frankowski. Wraz z nim odprawiało ją 18 księży.

– Żadna polska diecezja w czasie II wojny światowej nie została tak okrutnie doświadczona, jak łucka diecezja na Wołyniu. Niedziela, 11 lipca 1943 roku, oddziały UPA zaatakowały 96 miejscowości na Wołyniu, w których żyli Polacy. Zapoczątkowało to szał mordowania Polaków i niszczenia wszelkich śladów polskich. Następnego dnia uderzono w kolejnych 50 miejscowości. Najpierw zabijano księdza, potem ostrzelano kościoły, obrzucono granatami i mordowano tych, którzy jeszcze żyli – mówił w kazaniu ks. Biskup Frankowski. kapłan.

Po mszy św. i okolicznościowych wystąpieniach, delegacje mieszkańców, stowarzyszeń kombatanckich, samorządów i polityków złożyły wiązanki i kwiaty. Odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.

Odsłonięta 11 lipca Ściana Pamięci z nazwami ponad 6 tys. polskich miejscowości dotkniętych ukraińskim ludobójstwem

Odsłonięta została również Ściana Pamięci z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości dotkniętych ukraińskim ludobójstwem. Pierwotnie miało to być ponad 4 tysiące, dane jednak zweryfikował historyk, dr Witold Zych. Wtedy okazało się, że jest ich ponad 6070. Symbolicznego odsłonięcia dokonano na ścianie siódmej, poświęconej miejscowościom w województwie wołyńskim.