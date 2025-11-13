Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 13 listopada 2025

W grudniu bez „wahadła”, ale z utrudnieniami

Już tylko tygodnie zostały do wyłączenia sygnalizacji świetlnej na budowanym rondzie w Brandwicy. Przed świętami do Zaklikowa i znad Sanny w kierunku Stalowej Woli przejedziemy płynnie przez Brandwicę. Jeszcze nie po nowym moście, ale już bez tracenia czasu w postojach przed światłami.

Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Choć prace na wojewódzkiej drodze 855 idą zgodnie z planami, a nawet szybciej, już dawno podobna inwestycja nie dała się tak kierowcom we znaki, jak ta na granicy Brandwicy i Rzeczycy Długiej. Wszystko przez to, że nie można jej ominąć i zdarzało się niektórym oczekiwać na zielone światła kwadrans, albo i dłużej.

- Wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu na budowanym rondzie w Brandwicy planowane jest na przełomie listopada i grudnia - informuje Joanna Szarata, rzecznik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. - Wtedy zostanie tymczasowo zlikwidowany ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na drodze zostanie utrzymana tymczasowa organizacji ruchu, ponieważ położenie wierzchniej warstwy nawierzchni tzw. ścieralnej na jezdni ronda wykonane będzie w późniejszym terminie. Do końca realizacji inwestycji budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem na rzece San należy spodziewać się zmian organizacji ruchu.

Ścieralna warstwa asfaltu zostanie położona na rondzie wiosną przyszłego roku. Cała inwestycja zostanie zamknięta na początku 2027 r. i wtedy już bez problemów przejedziemy po nowym moście, nowym rondzie w Brandwicy i przebudowanym rondzie obok VIVO! W Stalowej Woli. Do wyboru zostanie nam obecna trasa DW 855 przez ul. Brandwicką i najstarszy z trzech stalowowolskich mostów na Sanie.

Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

