Adamietz
Jeżowe 20 lutego 2026

W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

Już w niedzielę, 1 marca, w Groblach odbędą się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Jeżowe oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem i połączy część patriotyczną z wydarzeniem sportowym - XIV edycją biegu „Tropem Wilczym”.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 zbiórką przed budynkiem OSP w Groblach. Następnie uczestnicy, wraz z pocztami sztandarowymi, Orkiestrą Dętą Gminy Jeżowe oraz zaproszonymi gośćmi, przemaszerują do kościoła parafialnego.

O godz. 10.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji bohaterów podziemia niepodległościowego. Bezpośrednio po niej zaplanowano akademię przygotowaną przez uczniów PSP w Groblach.

Część sportowa rozpocznie się o godz. 13.00 startem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. To ogólnopolska inicjatywa upamiętniająca żołnierzy antykomunistycznego podziemia, która co roku gromadzi setki uczestników także w naszej gminie. O godz. 14.00 przewidziano wręczenie nagród dla zwycięzców.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Jeżowe Marek Stępak.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego udziału w obchodach - zarówno w części oficjalnej, jak i sportowej. To okazja, by oddać hołd bohaterom oraz wspólnie, w lokalnej wspólnocie, przeżyć ważny dzień pamięci.

