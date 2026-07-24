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Fot. ChatGPT (OpenAI) - ilustracja poglądowa
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Jeżowe 24 lipca 2026

W Groblach powstanie zbiornik małej retencji

W Groblach rusza inwestycja, która ma pomóc w zatrzymywaniu wody i ograniczaniu skutków suszy. Gmina Jeżowe rozpoczyna rozbudowę i renowację zbiornika retencyjnego znajdującego się przy Kanale Niedźwiedzie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prace obejmą przebudowę istniejącego zbiornika na działce nr 1421/3. Po zakończeniu inwestycji jego powierzchnia zwiększy się z blisko 1,9 tys. m kw do prawie 5 tys. m kw, co pozwoli zgromadzić znacznie więcej wody.

W ramach zadania wykonany zostanie nowy wykop, odpowiednio ukształtowane zostaną skarpy, które zostaną obsiane trawą. Część z nich zostanie dodatkowo zabezpieczona płytami ażurowymi. Wokół zbiornika powstanie również dwumetrowa droga serwisowa z utwardzoną, żwirową nawierzchnią.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Feramenta Krzysztofa Pieli.

Całkowity koszt zadania wynosi 380 tys. zł. Większość tej kwoty - 304 tys. zł, czyli 80 procent wartości inwestycji – pochodzi z dofinansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Pozostałe 76 tys. zł to wkład własny Gminy Jeżowe.

Zgodnie z umową wykonawca ma trzy miesiące na realizację zadania. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, inwestycja zakończy się do 16 października 2026 roku.

Rozbudowany zbiornik ma poprawić retencję wody na terenie gminy, co jest szczególnie ważne w czasie długotrwałych okresów suszy, ale także podczas intensywnych opadów. Dzięki temu łatwiejsze będzie gospodarowanie zasobami wodnymi, a ryzyko negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych zostanie ograniczone.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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