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Jarocin 9 lipca 2026

W Golcach powstanie bezpieczna droga dla pieszych

Mieszkańcy Golców wkrótce będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej drogi dla pieszych. Początkiem lipca podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1044R Golce - Kurzyna Średnia w miejscowości Golce”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę ze strony Powiatu Niżańskiego podpisali starosta Robert Bednarz oraz wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Marii Bednarz. W imieniu wykonawcy - firmy STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa - dokument podpisał dyrektor techniczny Maciej Łukaszek.

Wartość inwestycji wynosi 805 057,39 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Niżańskiego oraz Gminy Jarocin. Wykonawca ma cztery miesiące od dnia podpisania umowy na zakończenie wszystkich prac.

Zakres robót jest szeroki. W ramach inwestycji powstanie 673 metry drogi dla pieszych, wykonana zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, a jezdnia zostanie poszerzona. Prace obejmą również budowę rowu krytego wraz z przykanalikami i wylotami, wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

Szczególną uwagę poświęcono okolicy szkoły, gdzie powstanie nowoczesne przejście dla pieszych. Zostanie ono wyposażone w aktywne oznakowanie oraz oświetlenie zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Nowa infrastruktura ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i pieszych użytkowników drogi. Oddzielenie ruchu pieszego od jezdni drogi powiatowej pozwoli na wygodniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po miejscowości.

Tuż po podpisaniu umowy komisja odpowiedzialna za realizację zadania przekazała wykonawcy plac budowy. Oznacza to, że inwestycja może rozpocząć się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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