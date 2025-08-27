W finale Hanna Cieślak z MKT Stalowa Wola pokonała Martę Szeligę z MKT Stalowa Wola…

Na zdjęciu: Hanna Cieślak (z lewej) i Marta Szeliga (Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli)

W pierwszej rundzie obydwie miały wolny los. W drugiej rundzuie Cieślak pokonałą Jagodę Szewczyk z Czarnych Rzeszów 6:4, 6:3, a Szeliga Nikolą Pielę z UTKS Dzierzkowice 6:0, 6:1. W półfinałach Hania wyeliminowała swoją koleżankę klubową Alishę Sharma 6:3, 4:6, 6:4, natomiast Marta wygrała z Aleksandrą Małys (UTKS Dzierzkowice) 6:4, 4:1 ret..

Spotkanie finałowe obydwu tenisistek naszego klubu zakończyło się zwycięstwem Hanny Cieślak 6:0, 6:3.

W turnieju singlowym chłopców wystąpił Adam Rzeszutko. W I rundzie miał wolny los, w drugiej przegrał z Adamem Oleszkiem z Akademii Tenisowej Pol-Sart Lublin 3:6, 1:6. W finale Ryszard Czarnek (Fundacja Europejskie Centrum Tenisa w Warszawie) pokonał swojego kolegę klubowego, Jakuba Ciecierę 6:4, 6:4.