W dzikim lesie – relacja z wyjątkowego spaceru

Spacer rozpoczął się o 8.45 na terenach leśnych w okolicach Stalowej Woli. Uczestnicy, pod czujnym okiem nadleśniczych, obserwowali ptaki i poznawali miejscowy ekosystem.

Podczas wycieczki spacerowicze mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają naturalne odnowienia sosny, a także wywrotki będące ważnym elementem leśnego ekosystemu. W wydarzeniu uczestniczył również ornitolog, który dzielił się z uczestnikami spaceru profesjonalną wiedzą o ptakach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kukułki, których śpiew rozbrzmiewał z każdej strony lasu. Spacerowicze dowiedzieli się, że jaja tych ptaków są polimorficzne, tzn. każde z nich ozdobione jest tym samym wzorkiem.

Duże zainteresowanie wzbudziły także opowieści o roślinach występujących na terenach leśnych. Uczestnicy poznali właściwości bagna pospolitego oraz kruszyny, a także dowiedzieli się, w jaki sposób jelenie wpływają na powstawanie luk w drzewostanie. Niemałą sensację wzbudził również tutkarz brzozowiec – niewielki owad zwijający liście brzozy.

Po wycieczce, był czas na leśny poczęstunek, który odbył się na obiekcie „Grzybek”. W akompaniamencie kawy, herbaty i pysznej, grillowanej kiełbaski, spacerowicze mogli powymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat leśnego ekosystemu.

- Bardzo mi się podobało, to świetny sposób na spędzenie niedzieli. Bez telefonu, bez szumu, bez gwaru. Chętnie znów wybiorę się na taki spacer - podsumował wycieczkę jeden z jej uczestników.

To była wyjątkowa okazja, by zatrzymać się na kilka chwil, spojrzeć na las z innej perspektywy i odkryć, jak fascynująca jest natura.

Daria Pawusiak