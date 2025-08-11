Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Nisko 12 sierpnia 2025

W drodze do pracy uratował rannego kierowcę

Szybka reakcja policjanta z Niska uratowała życie kierowcy, który wypadł z drogi i dachował. Funkcjonariusz, jadąc do pracy, zamienił się w ratownika i do czasu przyjazdu karetki czuwał nad poszkodowanym.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Posterunkowy Norbert Florek, pełniący czasowo służbę w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, jechał rano (6 sierpnia) do pracy, gdy zauważył stojącego poza drogą peugeota z widocznymi uszkodzeniami. Wszystko wskazywało na to, że auto wcześniej dachowało. Obok pojazdu znajdował się ranny kierowca.

Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał się, zabezpieczył miejsce zdarzenia i wezwał służby ratunkowe, przekazując dyspozytorowi najważniejsze informacje. Następnie udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy – opatrzył rany, ustabilizował pozycję mężczyzny, wykorzystując w tym celu półkę z bagażnika, oraz monitorował jego stan do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Ranny został przewieziony do szpitala.

Komendant Powiatowy Policji w Nisku, mł. insp. Artur Wasiuta, pogratulował podwładnemu profesjonalnej i heroicznej postawy w imię ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Jak podkreślił szef niżańskich funkcjonariuszy, postawa jaką wykazał się post. Norbert Florek jest niewątpliwym wzorem do naśladowania oraz świadectwem najwyższych wartości jakimi kierujemy się w służbie społeczeństwu. 

