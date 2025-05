W Dniu Samorządu Terytorialnego nagrody otrzymali najlepsi w rywalizacji

27 maja br. w Dniu Samorządu Terytorialnego, odbyła się Gala Finałowa 25. edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej 2025. Jubileuszowa edycja konkursu została zorganizowana w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Laureatem w kategorii Gminy została Gmina Krzeszów – wójt Stanisław Nowakowski, wyróżnienie honorowe – Podkarpacki Lider Samorządności – trafiło do Powiatu Niżańskiego, starosta Robert Bednarz.

Nagrodę specjalną w kategorii Inwestycja Roku otrzymała Gmina Stalowa Wola – prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest skierowana do wszystkich samorządów Podkarpacia, szczebla powiatowego, gminnego i miejskiego. Celem plebiscytu jest między innymi prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” to konkurs z tradycją i prestiżem w dziedzinie inicjatyw samorządowych w regionie. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych.