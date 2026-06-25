W dawnej PSP nr 3 w Nisku powstanie winda

Umowę podpisano 18 czerwca. Ze strony samorządu dokument sygnowali burmistrz Niska Konrad Krzyżak oraz skarbnik gminy Dorota Urban. Wykonawcą inwestycji będzie firma ZRB KOREM Koc Sp.j.

Najważniejszym elementem przedsięwzięcia będzie budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Winda ma zostać zlokalizowana w centralnej części istniejącego budynku szkolnego, co ułatwi poruszanie się między kondygnacjami osobom z ograniczoną mobilnością.

To jednak nie koniec zmian. Szkoła zostanie doposażona m.in. w specjalne siedziska z podłokietnikami, matę wejściową, domofon, oznaczenia ostrzegawcze i kontrastowe na schodach, piktogramy informacyjne, plany tyflograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatów słuchowych.

W placówce pojawią się także biurka dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem wspierającym osoby z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji wynosi 388 tys. zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma pięć miesięcy na realizację zadania.