W Cholewianej Górze powstanie magazyn ochrony ludności

Na wykonanie zadania gmina podpisała umowę z Firmą Budowlano-Handlową RAK Spółka Jawna z Rzeszowa. Dokument został zawarty przez wójta gminy Jeżowe Marka Stępaka, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wiesława Łacha.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 725 128,82 zł, natomiast wartość umowy z wykonawcą wynosi 946 964,65 zł brutto.

W ramach zadania przy budynku OSP powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z tzw. punktem niezłomności. Przewidziano również wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Realizacja inwestycji już się rozpoczęła - wykonawcy przekazano plac budowy, co umożliwiło rozpoczęcie prac.

Zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest w późniejszym terminie bieżącego roku.