W blasku ogniska. 11 listopada w Rozwadowie

W atmosferze dumy i wspólnoty mieszkańcy Stalowej Woli uczcili Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczystości odbyły się na Rynku w Rozwadowie, który tego dnia wypełnił się biało-czerwonymi barwami, patriotycznymi pieśniami i słowami o wolności, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Następnie uczestnicy przeszli w uroczystym przemarszu wokół Rynku. W części oficjalnej udział wzięli m.in. Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko, Towarzystwo Miłośników Jazdy Polskiej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Obojnej, poczty sztandarowe, Zespół Mażoretek „Różanki” oraz Chór Puellarum Cantus pod dyrekcją Katarzyny Pisery. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Podczas uroczystości odbyła się przysięga klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Wyróżnieniem „Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli” uhonorowano Antoniego Rusinka – inżyniera, menadżera i wieloletniego pracownika Huty Stalowa Wola S.A., którego praca przyczyniła się do rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji miasta jako ważnego ośrodka obronności.

Podczas przemówień wielokrotnie podkreślano znaczenie wolności i konieczność pielęgnowania narodowej tożsamości.

– Niepodległość nie jest czymś, co jest nam dane na zawsze, ale czymś, o co musimy nieustannie dbać i za co musimy brać odpowiedzialność – mówił płk Adam Bieniek, dowódca Garnizonu Nisko.

Z kolei prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, zwrócił się do mieszkańców ze słowami:

– Widząc państwa tak licznie zgromadzonych, czuję dumę i szczęście, że jestem Polakiem. W każdym z nas jest cząstka ponad tysiącletniej historii naszego narodu, potęgi miłości, walki i talentu, którą kolejne pokolenia przekazywały dalej.

Po części oficjalnej, już po raz dwunasty, zapłonęło Ognisko Patriotyzmu. W jego blasku mieszkańcy wspólnie śpiewali najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne, które od pokoleń dodają otuchy i przypominają o miłości do Ojczyzny. Wspólne śpiewanie poprowadzili harcerze Hufca ZHP w Stalowej Woli oraz Piotr Rut, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe śpiewniki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

