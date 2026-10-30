W Bibliotece powstała zielona i otwarta przestrzeń

Jednym z ważniejszych elementów realizacji projektu było stworzenie zielonej ściany, która ożywiła wnętrze biblioteki i nadała mu wyjątkowy charakter. W jej powstanie zaangażowała się stalowowolska młodzież, wspólnie tworząc roślinną kompozycję i wnosząc własne pomysły do bibliotecznej przestrzeni. Zielona ściana stała się nie tylko dekoracją, ale także przykładem tego, jak wspólne działanie może zmieniać najbliższe otoczenie.

Odnowiony hol wzbogaciły również elementy wyposażenia sprzyjające odpoczynkowi i integracji. W ramach projektu zakupiono stoły, które będą wykorzystywane podczas warsztatów i zajęć kreatywnych, a także regał przeznaczony na codzienną wymianę książek i roślin. W holu pojawiły się również wygodne meble wypoczynkowe, pufy oraz dodatkowe oświetlenie tworzące przyjazne warunki do odpoczynku, czytania i chwili wytchnienia. Nowe wyposażenie, w połączeniu z zieloną ścianą i różnorodnymi roślinami, nadało przestrzeni nowy charakter. Hol stał się miejscem, które pozwala zarówno na spokojny relaks z książką, jak i udział w warsztatach czy spotkaniach.

Zwieńczeniem projektu było Spotkanie Sąsiedzkie, które odbyło się 24 października 2026 roku. Wydarzenie stało się okazją do wspólnego świętowania, poznawania się i uczestniczenia w działaniach łączących przyrodę, literaturę i sztukę. Na uczestników czekało Leśne Koło Fortuny przygotowane przez harcerzy z 5. Drużyny Harcerskiej „Wahpeton” im. kpt. Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan” ze Stowarzyszenia Harcerskiego „Harcerska Brać”, a także warsztaty tworzenia kwitnących zakładek z papieru czerpanego z nasionami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Żywe obrazy z roślin”, podczas których uczestnicy mogli stworzyć własne roślinne kompozycje. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa malarstwa Elżbiety Lipskiej „Zaczytani w zieleni - sztuka i natura” prezentująca obrazy inspirowane naturą. Nie zabrakło wymiany książek i roślin, rozmów przy kawie oraz pamiątkowych zdjęć w zielonej scenerii. Spotkanie pokazało, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale również przestrzeń do budowania relacji, rozwijania pasji i wspólnego działania. Zieleń stała się naturalnym tłem dla spotkań mieszkańców oraz przygotowanych atrakcji.

Realizacja projektu „Zielony Open Space - Zaczytaj się w zieleni pozwoliła stworzyć przyjazną przestrzeń, która służy mieszkańcom i zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki. Zielony Open Space to coś więcej niż odnowiony hol. To miejsce spotkań, odpoczynku i integracji, a wspólna przestrzeń staje się okazją do budowania sąsiedzkich więzi. To także dowód na to, że nawet niewielka zmiana otoczenia może przynieść wiele dobrego, gdy powstaje z myślą o ludziach i przy ich udziale.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., skierowany do mieszkańców terenów, na których PSE prowadzą inwestycje infrastrukturalne lub modernizują istniejącą sieć. Jego celem jest wspieranie inicjatyw służących rozwojowi lokalnej infrastruktury społecznej, poprawie bezpieczeństwa, aktywizacji społecznej, ochronie środowiska oraz zwiększaniu efektywności energetycznej. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą inwestycje infrastrukturalne lub modernizują istniejącą sieć. Celem programu jest wsparcie projektów z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury społecznej, poprawy bezpieczeństwa, aktywizacji społecznej, ochrony środowiska oraz zwiększania efektywności energetycznej.

W ośmiu edycjach programu PSE przyznały już ponad 1500 grantów o łącznej wartości 33,2 milionów złotych.

Więcej o programie i jego organizatorze znajdziecie na:

🔗 www.wzmocnijotoczenie.pl

🔗 www.energetycznykompas.pl

🔗 www.pse.pl/home