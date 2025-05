W barażach na pewno zagra… Stal. Olimpia nad kreską

Szansę na to mają trzy Stal: Stalowa Wola, Gorzyce i Stal Nowa Dęba. W tej sytuacji finisz rozgrywek w naszej „okręgówce” zapowiada się niezwykle ciekawie. W najbliższą sobotę do Gorzyc przyjedzie jednostka z Nowej Dęby i wynik tego spotkania może mieć duże znaczenie w końcowym rozrachunku. Rezerwy „Stalówki”, które w sobotę pokonały u siebie San Kłyżów i przekroczyły barierę 100 zdobytych goli, zagrają na wyjeździe z Pogonią Leżajsk. To setne trafienie dla zespołu zaliczył w 12. minucie gry, Michał Surzyn (na zdjęciu / fot. Daniel Tracz/www.stal1938.pl), któremu dane było tej wiosny zagrać w jedynie dwóch meczach I ligi. Dostał kilka minut z GKS-em Tychy i kilka ze Zniczem Pruszków.

Nie tylko Surzyn zanotował w ostatniej kolejce hat-tricka. Trzy bramki zdobył także Artur Łuczak z LZS Zdziary, którego piłkarze dopiero w końcówce spotkania wyszarpali wygraną w spotkaniu ze Spartą Jeżowe.

W związku z pewnym już spadkiem Sokoła Kamień, z ligi okręgowej do klasy A poleci w tym sezonie dwie drużyny. Na dzisiaj są to LKS Brzyska Wola i San Kłyżów, którego w niedzielę wyprzedziła Olimpia Pysznica, po zwycięstwie nad Tanwią Wólka Tanewska. Olimpia po raz pierwszy jest nad kreską!

STAL II STALOWA WOLA - SAN KŁYŻÓW 6:2 (5:1)

1-0 Fedejko (3), 2-0 Fedejko (10), 3-0 Surzyn (12), 4-0 Surzyn (14), 4-1 Cichoń (37), 5-1 Surzyn (43), 6-1 Piotrowski (83), 6-2 Szot (90)

STAL: Stanny (75 Oraczewski) - K.Książek, Gvozdenović (46 Piotrowski), Żółtek, M.Książek, Matyka (60 Sławek), Fedejko, Ruszel (68 Czubat), Pioterczak (75 Cholewa), Surzyn, Samulak.

SAN: Stój - Bąk, D.Pięta, J.Siek (66 Zalewski), P.Pięta, Siuta (27 Szot), M.Siek, N.Siek, Cichoń, Chmiel, Mroczek.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg).

W pozostałych meczach 24. kolejki

STAL NOWA DĘBA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 3:0 (1:0)

1-0 D.Stypa (21), 2-0 D.Stypa (55), 3-0 M.Kizior (88)

LZS ZDZIARY – SPARTA JEŻOWE 4:1 (0:0)

Łuczak (69, 90, 90+4), Madej (88) - Wojtanowicz (55)

POGOŃ LEŻAJSK – SIARKA II TARNOBRZEG 3:1 (1:0)

R.Drożdżal (30), Flis (74), Fusiarz (90+2) – Kręć (48)

LKS BRZYSKA WOLA – SŁOWIANIN GRĘBÓW 3:3 (0:2)

Karczmarczyk (51), Wrona (57), Hacia (84) - Piechniak (6), Cholewa (20), Ciba (74)

OLIMPIA PYSZNICA – TANEW WÓLKA TANEWSKA 3:2 (2:2)

Golik (4), Kwiatkowski (42) - Urbanik (80) - Kowal (12, 41)

ŁKS ŁOWISKO – TRANSDŹWIG STALE 3:0 v.o.

Goście nie przyjechali na mecz

Pauzowała STAL GORZYCE

Najlepsi strzelcy: 30 - Wach (ŁKS), 23 - Maliarenko (Pogoń), 18 - Czyrny (Stal ND), Łuczak (Zdziary), 17 - Carvalho (Stal G.), Mróz (Siarka II), 16 - Kloc (ŁKS), Kogut (Stal II SW), 14 - Młynarczyk (Stal G.), 13 - Piotrowski (Stal II).

