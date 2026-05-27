Vincent wygrał debla, a w singlu był drugi

W grze pojedynczej wywalczył drugie miejsce w kategorii zielonej. W finale przegrał z Leonardem Skawińskim ze SAO Sport Club Kraków. Miejsce trzecie zajął Filip Mikuła (Błonia Kraków)Także w grze podwójnej, w mikście Vincent stanął na podium i to na najwyższym jego stopniu, współnie z Emilią Kiełtyką z Czarnych Rzeszów. Drugie miejsce zajęli: Nina Mestre-Żubrowka (Winner Kraków) i Filip Mikuła, trzecie Olga Stączek (Dragon-Tennis Team-Pro Kraków) i Leonard Skawiński.