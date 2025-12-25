Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening

Było to kolejne tegoroczne zwycięstwo Vincenta w ogólnopolskim turnieju. W Warszawie był dla swoich rywali poza zasięgiem. Miejsce drugie zajął Kacper Bełz z RKT Rumia, a na mniejsca trzecie przypadły Milanowi Mazurkowi z Bogdańca i Julianowi Jankowskiemu ze Startu Wisła Toruń.

W tym samym czasie Vincent gościł także na turnieju finałowym Drużynowych Mistrzostw Polski, z udziałem czterech najlepszych drużyn w kraju, rozgrywanym na obiektach Advantage Bielsko-Biała. Utalentowany zawodnik MKT Stalowa Wola, zwycięzca cyklu turniejów o Puchar Mai Chwalińskiej w kategorii czerwonej oraz Pucharu Katarzyny Kawy w kategorii pomarańczowej, otrzymał zaproszenie do udziału w wyjątkowym treningu mistrzowskim. Wraz z innymi finalistami miał niepowtarzalną okazję trenować pod okiem znanych tenisistów polskich i zagranicznych: Katarzyny Kawy, Mai Chwalińskiej, Giny Feistel, Lindy Klimovicovej oraz Jiřzego Veselý.