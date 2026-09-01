Vincent Thoni z podwójną koroną w turnieju Talenciaki Masters

Turniej singlowy zawodnik MKT Stalowa Wola rozpoczął od trzech zwycięstw w grupie D. Pokonał Oliwiera Olejniczaka z Zielonej Góry 2:4, 4:1, 10:4, Miłosza Ochmana z KT Kubala Ustroń 4:2, 4:1 i jego kolegę klubowego Michała Piwko 4:0, 4:0.W ćwierćfinale wygrał z Adamem Belingiem z Sieradza 4:1, 4:3, w półfinale z Leonem Tulimowskim ze Słupska 4:3, 0:4, 10:7, a w finale z Kacprem Bełzem z RKT Rumia 4:0, 4:2.

Rywal Vincenta w spotkaniu o pierwsze miejsce w turnieju gry pojedynczej był jego partnerem w zmaganiach deblowych. W pierwszej rundzie mieli wolny los, w półfinale pokonali Filipa Kamińskiego (GAT Gdańsk) i Leona Tulimowskiego (Centrum Rakietowe Bolesławice) 4:3, 4:3, a w finale Oliwiera Olejniczaka (Zielonogórski KT) i Tymona Rosińskiego (Nafta Zielona Góra) 4:1, 1:4, 10:7.