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Na najwyższym stopniu podium Vincent Thoni (fot. MKT Stalowa Wola/facebook)
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Stalowa Wola 1 września 2026

Vincent Thoni z podwójną koroną w turnieju Talenciaki Masters

W ostatni weekend sierpnia w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie odbył się turniej Talenciaki Masters - turniej na zaproszenia dla najlepszych w Polsce zawodników do lat 10 - organizowany przez Polski Związek Tenisa oraz Śląskie Centrum Tenisa. Kategorię zieloną zdominował Vincent Thoni z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli, który triumfował w grze pojedynczej i deblowej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Turniej singlowy zawodnik MKT Stalowa Wola rozpoczął od trzech zwycięstw w grupie D. Pokonał Oliwiera Olejniczaka z Zielonej Góry 2:4, 4:1, 10:4, Miłosza Ochmana z KT Kubala Ustroń 4:2, 4:1 i jego kolegę klubowego Michała Piwko 4:0, 4:0.W ćwierćfinale wygrał z Adamem Belingiem z Sieradza 4:1, 4:3, w półfinale z Leonem Tulimowskim ze Słupska 4:3, 0:4, 10:7, a w finale z Kacprem Bełzem z RKT Rumia 4:0, 4:2.

Rywal Vincenta w spotkaniu o pierwsze miejsce w turnieju gry pojedynczej był jego partnerem w zmaganiach deblowych. W pierwszej rundzie mieli wolny los, w półfinale pokonali Filipa Kamińskiego  (GAT Gdańsk) i Leona Tulimowskiego (Centrum Rakietowe Bolesławice) 4:3, 4:3, a w finale Oliwiera Olejniczaka (Zielonogórski KT) i Tymona Rosińskiego (Nafta Zielona Góra) 4:1, 1:4, 10:7.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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