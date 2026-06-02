Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026

W czwartym turnieju cyklu Thoni wygrał grupę eliminacyjną, a w grupie finałowej pokonał Jakuba Ramczewskiego z SCT Pszczyna 4:0, 4:0, natomiast w spotkaniu o pierwsze miejsce stoczył zacięty, wyrównany, lecz niestety, przegrany po tie-breaku pojedynek z Janem Banaszkiem. Reprezentant LUKA Tenis Myszków wygrał 3:4, 4:2, 10:6. W trzecim meczu Banaszek pokonał Ramczewskiego 4:2, 4:0.

Dobre i równe występy w całym cyklu pozwoliły Vincentowi zakończyć 8. edycję Siro Kids Cupa 2026 na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej kategorii zielonej mieszanej. Pierwsze miejsce zajął Jan Banaszek (SCT Pszczyna), a podium uzupełnił Tomasz Nowak (Yonex Trzebinia)