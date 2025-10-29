Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Na najwyższym stopniu Vincent Thoni, z lewej Antonio Bunio, z prawej Jakub Ramczewski (fot. MKT Stalowa Wola)
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 października 2025

Vincent Thoni ponownie najlepszy! Tym razem na kortach SCT Pszczyna

Kolejny triumf młodego tenisisty MKT Stalowa Wola. 9-letni Vincent Thoni okazał się najlepszy w kategorii pomarańczowej-mieszanej w turnieju Strefa Tenisa Cup organizowanym przez Śląskie Centrum Tenisa w Pszczynie.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawodnik MKT trafił do grupy B. Dwa mecze wygrał bez straty seta, z Kaliną Pękalą z Kobiora i Antonim Gaździckim z Krakowa, a Miłosza Ochmana ze Strumienia pokonał 4:3, i z pierwszego miejsca awansował do najlepszej turniejowej trójki.

Także w niej radził sobie znakomicie. Rywali miał gospodarzy turnieju, reprezentantów SCT Pszczyna. Krakowianina Antonio Bunio pokonał 4:0, a pochodzącego z Bielska-Białej Jakuba Ramczewskiego 4:2. W spotkaniu o drugie miejsce Bunio pokonał Ramczewskiego 4:2.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej
Nisko
Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Stalowa Wola
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Stalowa Wola
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Stalowa Wola
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Stalowa Wola
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stalowa Wola
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Stalowa Wola
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu