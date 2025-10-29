Vincent Thoni ponownie najlepszy! Tym razem na kortach SCT Pszczyna

Zawodnik MKT trafił do grupy B. Dwa mecze wygrał bez straty seta, z Kaliną Pękalą z Kobiora i Antonim Gaździckim z Krakowa, a Miłosza Ochmana ze Strumienia pokonał 4:3, i z pierwszego miejsca awansował do najlepszej turniejowej trójki.

Także w niej radził sobie znakomicie. Rywali miał gospodarzy turnieju, reprezentantów SCT Pszczyna. Krakowianina Antonio Bunio pokonał 4:0, a pochodzącego z Bielska-Białej Jakuba Ramczewskiego 4:2. W spotkaniu o drugie miejsce Bunio pokonał Ramczewskiego 4:2.