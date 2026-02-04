Vincent Thoni pierwszy w Bielsku-Białej, Adam Kłosowski trzeci

Adam rozpoczął rywalizacji od spotkań w grupie C. Dwa pojedynki rozstrzygnął na swoją stronę. Pokonał Hugo Petrola z Calisii Tenis Pro 4:2, 4:1 i Tomasza Dzięciołowskiego z GKS Katowice 4:0, 2:4, 11:9. Trzeci pojedynek przegrał, z Jakubem Ramczewskim z SCT Pszczyna 0:4, 1:4, i awansował do drabinki pucharowej z drugiego miejsca.

Vincent trafił do 3-osobowej grupy D. W pierwszym spotkaniu pokonał Henryka Koriakowskiego (SCT Pszczyna) 4:0, 4:0, w drugim Filipa Mikułę (KS Dragon Tenis pRO Giebułtów) 4:1, 4:1.

W ćwierćfinałach Kłosowski pokonał Stanisława Kisiołka (SCT Pszczyna) 4:3, 4:3, a Thoni wyeliminował Jana Banaszka (LUKA Tenis Myszków) 4:3, 4:0.

W półfinale Thoni pokonał Kłosowskiego 4:1, 4:0, a w finale, po raz drugi w tym dniu, okazał się lepszy od Flipa Mikułę, wygrywając 2:4, 4:2, 10:2.