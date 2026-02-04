Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
Finaliści kategorii zielonej: Vincent Thoni (z prawej) i Filip Mikuła
0.0 / 5
Stalowa Wola 4 lutego 2026

Vincent Thoni pierwszy w Bielsku-Białej, Adam Kłosowski trzeci

Od mocnego uderzenia rozpoczęli rok 2026 najmłodsi tenisiści Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. W pierwszym turnieju 8. edycji Siro Kids Cup 2026 vol.1 rozgrywanego na obiektach Advantage Bielsko-Biała, Vincent Thoni zajął pierwsze, a Adam Kłosowski trzecie miejsce w kategorii zielonej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Adam rozpoczął rywalizacji od spotkań w grupie C. Dwa pojedynki rozstrzygnął na swoją stronę. Pokonał Hugo Petrola z Calisii Tenis Pro 4:2, 4:1 i Tomasza Dzięciołowskiego z GKS Katowice 4:0, 2:4, 11:9. Trzeci pojedynek przegrał, z Jakubem Ramczewskim z SCT Pszczyna 0:4, 1:4, i awansował do drabinki pucharowej z drugiego miejsca.

Vincent trafił do 3-osobowej grupy D. W pierwszym spotkaniu pokonał Henryka Koriakowskiego (SCT Pszczyna) 4:0, 4:0, w drugim Filipa Mikułę (KS Dragon Tenis pRO Giebułtów) 4:1, 4:1.

W ćwierćfinałach Kłosowski pokonał Stanisława Kisiołka (SCT Pszczyna) 4:3, 4:3, a Thoni wyeliminował Jana Banaszka (LUKA Tenis Myszków) 4:3, 4:0.

W półfinale Thoni pokonał Kłosowskiego 4:1, 4:0, a w finale, po raz drugi w tym dniu, okazał się lepszy od Flipa Mikułę, wygrywając 2:4, 4:2, 10:2.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Na inaugurację porażka ze Startem
Stalowa Wola
Na inaugurację porażka ze Startem
Wyjazdowe zwycięstwo Stali z Lublinianką
Stalowa Wola
Wyjazdowe zwycięstwo Stali z Lublinianką
Porażka z podniesioną głową
Stalowa Wola
Porażka z podniesioną głową
Mariusz Biel niesamowity jest!
Stalowa Wola
Mariusz Biel niesamowity jest!
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu
Stalowa Wola
Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Stalowa Wola
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
Stalowa Wola
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu