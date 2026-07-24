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Vincent Thoni (z lewej) i Milan Mazurek (fot. MKT Stalowa Wola)
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Stalowa Wola 24 lipca 2026

Vincent Thoni na podium największego dla 10-latków turnieju w Polsce

W Piotrkowie Trybunalskim na obiektach tenisowych TUKS Kozica rozegrano 23. Letnie Ogólnopolskie Mistrzostwa Krasnali i Krasnalek do lat 10 - Kozica Cup 2026. Patronat nad tym największym i najbardziej prestiżowym turniejem w Polsce dla 10-latków objął prezes Polskiego Związku Tenisowego, a w turnieju świetnie spisywał się Vincent Thoni z MKT Stalowa Wola.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W grze pojedynczej nasz utalentowany zawodnik dotarł do ćwierćfinału. W pierwszym pojedynku pokonał Jana Nowińskiego (KT Power Tennis Brojce) 6:2, 6:2. Następnie wyeliminował Filipa Golańskiego (Return Radom), wygrywając 4:6, 6:2, 15:13, a w trzecim spotkaniu uległ Milanowi Mazurkowi (GCT Gorzów Wlkp.) 3:6, 4:6.

W turnieju gry podwójnej Vincent Thoni w parze z Mazurkiem dotarli do półfinału. W pierwszej rundzie pokonali Antoniego Gaździckiego (TK Sport Factory Kraków) i Szymona Szmytkowskiego (Baltic Tennis Łódź) 6:3, 6:2, w drugiej rundzie ich rywale: Filip Golański (Return Radom) i Sebastian Majewski (Rodan Club Skrzynki) oddali mecz walkowerem, w ćwierćfinale pokonali Antoniego Ciesielczyka (Krzycka Park Wrocław) i Aleksandra Kućko-Gapskiego (Olimpia Poznań) 6:3, 7:6, a w półfinale przegrali z Antonio Bunio (SCT Pszczyna) i Oliwierem Wykurzem (TUKS Kozica) 2:6, 3:6.

Jak podają organizatorzy, wcześniej w 22 edycjach piotrkowskich mistrzostw zagrało łącznie 2001 zawodniczek i zawodników. Między innymi: Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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