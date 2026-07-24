Vincent Thoni na podium największego dla 10-latków turnieju w Polsce

W grze pojedynczej nasz utalentowany zawodnik dotarł do ćwierćfinału. W pierwszym pojedynku pokonał Jana Nowińskiego (KT Power Tennis Brojce) 6:2, 6:2. Następnie wyeliminował Filipa Golańskiego (Return Radom), wygrywając 4:6, 6:2, 15:13, a w trzecim spotkaniu uległ Milanowi Mazurkowi (GCT Gorzów Wlkp.) 3:6, 4:6.

W turnieju gry podwójnej Vincent Thoni w parze z Mazurkiem dotarli do półfinału. W pierwszej rundzie pokonali Antoniego Gaździckiego (TK Sport Factory Kraków) i Szymona Szmytkowskiego (Baltic Tennis Łódź) 6:3, 6:2, w drugiej rundzie ich rywale: Filip Golański (Return Radom) i Sebastian Majewski (Rodan Club Skrzynki) oddali mecz walkowerem, w ćwierćfinale pokonali Antoniego Ciesielczyka (Krzycka Park Wrocław) i Aleksandra Kućko-Gapskiego (Olimpia Poznań) 6:3, 7:6, a w półfinale przegrali z Antonio Bunio (SCT Pszczyna) i Oliwierem Wykurzem (TUKS Kozica) 2:6, 3:6.

Jak podają organizatorzy, wcześniej w 22 edycjach piotrkowskich mistrzostw zagrało łącznie 2001 zawodniczek i zawodników. Między innymi: Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński.