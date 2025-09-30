Vincent Thoni i Adam Kłosowski zdominowali korty krakowskiej Olszy

Adam turniejowe zmagania rozpoczął w 3-osobowej grupie A. W pierwszym spotkaniu pokonał Filipa Dybałę z Olszy Kraków 4:0, w drugim Aleksandra Lachowskiego z KTK Kraków 4:2.

Vincent trafił do grupy B. Zagrał trzy pojedynki, w żadnym nie stracił gema. Kolejno „odsyłał z kwitiem”: Wiktora Oleksego (KTS Sport Factory Sport Ściejowice), Antoniego Gaździckiego (Kraków) i Mateusza Witkowskiego (Start Łódź).

10-letni tenisista MKT Stalowa Wola także w grupie był nie do zatrzymania. Leona Janika z Advantage Bielsko-Biała pokonał 4:0, a spotkanie ze swoim klubowym kolegą zakończył zwycięstwem 4:2. W meczu o drugie miejsce Kłosowski wygrał z Janikiem 4:1.

Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli