Adam Kłosowski (z lewej) i Vincent Thoni (fot. MKT Stalowa Wola)
Stalowa Wola 30 września 2025

Vincent Thoni i Adam Kłosowski zdominowali korty krakowskiej Olszy

Kolejny ogólnopolski sukces zanotowali najmłodsi zawodnicy Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. W rozgrywanym na kortach krakowskiej Olszy turnieju Tenis 10 Olsza Kids Cup, w grupie pomarańczowej pierwsze i drugie miejsce wywalczyli: Vincent Thoni i Adam Kłosowski.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Adam turniejowe zmagania rozpoczął w 3-osobowej grupie A. W pierwszym spotkaniu pokonał Filipa Dybałę z Olszy Kraków 4:0, w drugim Aleksandra Lachowskiego z KTK Kraków 4:2.
Vincent trafił do grupy B. Zagrał trzy pojedynki, w żadnym nie stracił gema. Kolejno „odsyłał z kwitiem”: Wiktora Oleksego (KTS Sport Factory Sport Ściejowice), Antoniego Gaździckiego (Kraków) i Mateusza Witkowskiego (Start Łódź).
10-letni tenisista MKT Stalowa Wola także w grupie był nie do zatrzymania. Leona Janika z Advantage Bielsko-Biała pokonał 4:0, a spotkanie ze swoim klubowym kolegą zakończył zwycięstwem 4:2. W meczu o drugie miejsce Kłosowski wygrał z Janikiem 4:1.

Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

