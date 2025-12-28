Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Zielone Osiedle
Stalowa Wola 28 grudnia 2025

Vincent pierwszy w Warszawie, Filip drugi w Krakowie

W ostatni przedświąteczny weekend w Warszawie rozegrano turniej KT Break Cup do lat 10, a w Krakowie na obiektach UKS Tenis24 odbywał się w tym samym czasie Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny HWTK Skrzatów. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nich młodzi tenisiści MKT Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Warszawie w kategorii pomarańczowej pierwsze miejsce wywalczył Vincent Thoni. Najlepszy aktualnie zawodnik naszego klubu w kategorii do lat 10 w najważniejszym spotkaniu pokonał Adama Belinga z SKT Sieradz, a turniejowe podium uzupełnili Jan Charmas z Returna Łowicz i Aleksander Kempa z Frajdy Tenis Club Łomianki.

W Krakowie walczył Filip Mysior. W grach eliminacyjnych pokonał Gustawa Więckowskiego (Grzegórzecki Kraków) 7:6, 7:6 oraz Ignacego Rybskiego 6:4, 6:2,  w ćwierćfinale Mikołaja Pietrzyka 6:2, 6:1 (obydwaj Flow Sport Rudawa), a w półfinale Wojciecha Barana (KTK Kraków) 6:3, 7:5, natomiast w meczu o pierwsze miejsce przegrał z Igorem Koszykiem (UKT Yonex Trzebinia) 4:6, 4:6.

