Vincent pierwszy w Warszawie, Filip drugi w Krakowie

W Warszawie w kategorii pomarańczowej pierwsze miejsce wywalczył Vincent Thoni. Najlepszy aktualnie zawodnik naszego klubu w kategorii do lat 10 w najważniejszym spotkaniu pokonał Adama Belinga z SKT Sieradz, a turniejowe podium uzupełnili Jan Charmas z Returna Łowicz i Aleksander Kempa z Frajdy Tenis Club Łomianki.

W Krakowie walczył Filip Mysior. W grach eliminacyjnych pokonał Gustawa Więckowskiego (Grzegórzecki Kraków) 7:6, 7:6 oraz Ignacego Rybskiego 6:4, 6:2, w ćwierćfinale Mikołaja Pietrzyka 6:2, 6:1 (obydwaj Flow Sport Rudawa), a w półfinale Wojciecha Barana (KTK Kraków) 6:3, 7:5, natomiast w meczu o pierwsze miejsce przegrał z Igorem Koszykiem (UKT Yonex Trzebinia) 4:6, 4:6.