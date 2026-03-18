Vincent Thoni (z lewej) i Jan Banaszek
Stalowa Wola 18 marca 2026

Vincent drugi w Bielsku-Białej, Janek drugi w Pabianicach

Na kortach hali BKT Advantage Bielsko-Biała odbył się drugi turniej 8 już edycji Pucharu Siro Kids Cup 2026. Drugie miejsce w kategorii zielonej wywalczył Vincent Thoni z MKT Stalowa Wola. Drugie miejsce, ale w Pabianicach w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym zajął starszy kolega klubowy Vincenta, Jan Hubert Żak.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Bielsku-Białej Vincent Thoni odniósł trzy zwycięstwa w grupie eliminacyjnej. Pokonał Jana Tatkę (Sport Factory Kraków) 6:0, Filipa Mikułę (Błonia Kraków) 6:3 i Wiktora Dudzińskiego (AT Pyka Katowice) 6:1. W ćwierćfinale wyeliminował Jakuba Ramczewsskiego (SCT Pszczyna) 6:1, w półfinale Tomasza Nowaka (Trzebinia) 6:3, w finale przegrał z Janem Banaszkiem (Myszków) 4:6.

Także Jan Żak rozpoczął rywalizację od trzech zwycięstw grupowych. Pokonał Karola Brońca (TKT Tarnów) 6:3, 6:4, Nikolasa Dołęgowskiego (PAT Płock) 6:3, 5:7, 10:6 i Jakuba Warno (WTS Wróbel Olsztyn) 6:2, 6:2. W finale przegrał z Maksymilianem Markiem (Kubala Ustroń) 2:6, 2:6.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Siódmy z rzędu mecz „Stalówki" bez wygranej
Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej
