VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 w parku przy Zespole Szkół w Zdziechowicach, gdzie odprawiona zostanie msza święta polowa w intencji mieszkańców Zdziechowic. Po nabożeństwie uczestnicy złożą wieńce przed pomnikiem upamiętniającym erygowanie parafii w Zdziechowicach.
Dalsza część festiwalu przeniesie się na stadion sportowy LKS Huragan Zdziechowice.
Program wydarzenia:
- 15.00 – występ Orkiestry Dętej OSP Zdziechowice,
- 15.15 – blok artystyczny w wykonaniu podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz uczniów Zespołu Szkół w Zdziechowicach,
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” z Domu Kultury w Pysznicy,
- rozstrzygnięcie konkursów „Malinowy Specjał” oraz „Przy regionalnym stole”,
- 19.30 – koncert zespołu CantaWay,
- 21.00 – koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Skaner,
- 22.30 – zakończenie imprezy.
Na uczestników czekać będą również stoiska kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowice, KGW „Pod Sosnami” z Antoniówki oraz KGW Dąbrowa.
Nie zabraknie także atrakcji towarzyszących. Organizatorzy zaplanowali stoiska wikliniarskie, garncarskie, rękodzielnicze, animacje dla dzieci oraz dmuchańce.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.
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