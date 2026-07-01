VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 w parku przy Zespole Szkół w Zdziechowicach, gdzie odprawiona zostanie msza święta polowa w intencji mieszkańców Zdziechowic. Po nabożeństwie uczestnicy złożą wieńce przed pomnikiem upamiętniającym erygowanie parafii w Zdziechowicach.

Dalsza część festiwalu przeniesie się na stadion sportowy LKS Huragan Zdziechowice.

Program wydarzenia:

15.00 – występ Orkiestry Dętej OSP Zdziechowice,

– występ Orkiestry Dętej OSP Zdziechowice, 15.15 – blok artystyczny w wykonaniu podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz uczniów Zespołu Szkół w Zdziechowicach,

– blok artystyczny w wykonaniu podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz uczniów Zespołu Szkół w Zdziechowicach, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” z Domu Kultury w Pysznicy,

rozstrzygnięcie konkursów „Malinowy Specjał” oraz „Przy regionalnym stole”,

19.30 – koncert zespołu CantaWay,

– koncert zespołu CantaWay, 21.00 – koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Skaner,

– koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Skaner, 22.30 – zakończenie imprezy.

Na uczestników czekać będą również stoiska kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowice, KGW „Pod Sosnami” z Antoniówki oraz KGW Dąbrowa.

Nie zabraknie także atrakcji towarzyszących. Organizatorzy zaplanowali stoiska wikliniarskie, garncarskie, rękodzielnicze, animacje dla dzieci oraz dmuchańce.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.