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Zaklików 1 lipca 2026

VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach

W niedzielę 5 lipca odbędzie się VIII Malinowy Festiwal Folkloru, organizowany przez burmistrza Zaklikowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie. W programie znalazły się występy lokalnych artystów, konkursy, stoiska kulinarne oraz koncerty zespołów CantaWay i Skaner.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 w parku przy Zespole Szkół w Zdziechowicach, gdzie odprawiona zostanie msza święta polowa w intencji mieszkańców Zdziechowic. Po nabożeństwie uczestnicy złożą wieńce przed pomnikiem upamiętniającym erygowanie parafii w Zdziechowicach.

Dalsza część festiwalu przeniesie się na stadion sportowy LKS Huragan Zdziechowice.

Program wydarzenia:

  • 15.00 – występ Orkiestry Dętej OSP Zdziechowice,
  • 15.15 – blok artystyczny w wykonaniu podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz uczniów Zespołu Szkół w Zdziechowicach,
  • występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” z Domu Kultury w Pysznicy,
  • rozstrzygnięcie konkursów „Malinowy Specjał” oraz „Przy regionalnym stole”,
  • 19.30 – koncert zespołu CantaWay,
  • 21.00 – koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Skaner,
  • 22.30 – zakończenie imprezy.

Na uczestników czekać będą również stoiska kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowice, KGW „Pod Sosnami” z Antoniówki oraz KGW Dąbrowa.

Nie zabraknie także atrakcji towarzyszących. Organizatorzy zaplanowali stoiska wikliniarskie, garncarskie, rękodzielnicze, animacje dla dzieci oraz dmuchańce.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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