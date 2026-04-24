Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 24 kwietnia 2026

VIII edycja konkursu „Booktalking” za nami

W Stalowej Woli podsumowano VIII edycję powiatowego konkursu czytelniczego „Booktalking, czyli 5 minut o książce”. Spotkanie odbyło się 23 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i organizatorzy, a nagrody wręczył wicestarosta Stanisław Sobieraj.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Booktalking to forma, w której nie chodzi o klasyczną recenzję czy streszczenie książki. Uczniowie mają kilka minut, by w ciekawy sposób opowiedzieć o wybranej historii i zachęcić innych do jej przeczytania. Budują napięcie, pokazują bohaterów lub fragmenty fabuły, zostawiając słuchaczy z zaciekawieniem i pytaniem „co będzie dalej?”.

Jak podkreślają organizatorzy, taka forma daje dużą swobodę i pozwala uczniom wykazać się kreatywnością. Prezentacje często przyjmują różne formy – od opowieści, przez krótkie scenki, aż po cytaty i elementy gry aktorskiej. Dzięki temu uczestnicy nie tylko promują czytelnictwo, ale też uczą się wystąpień publicznych i przełamują tremę.

Wicestarosta Stanisław Sobieraj zwraca uwagę, że tego typu inicjatywy pokazują, iż czytanie może być dla młodych ludzi atrakcyjne i angażujące, a nie tylko szkolnym obowiązkiem.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 37 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego, m.in. z PSP nr 11, PSP nr 2, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP nr 7 w Stalowa Wola, a także ze szkół w Stanach i Chwałowicach. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: klas I–IV oraz V–VIII.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie umiejętności wypowiedzi i zachęcanie młodzieży do sięgania po książki z własnej inicjatywy. Jak pokazuje tegoroczna edycja, uczniowie chętnie angażują się w działania, które pozwalają im mówić o literaturze w bardziej swobodny i kreatywny sposób.

Laureaci konkursu:

Kategoria I (klasy I–IV):

1. Wiktoria Pasztaleniec – PSP w Chwałowicach
2. Oliwia Rzeszutko – PSP nr 5 Stalowa Wola
3. Wiktoria Klucha – PSP z OMS nr 2 Stalowa Wola
3. Antoni Pańczyniak – PSP w Chwałowicach

Wyróżnienie – Kacper Czubacki, PSP Chwałowice
Wyróżnienie – Jakub Ryk – PSP z OMS nr 2 Stalowa Wola
Wyróżnienie – Szymon Grząśko, PSP nr 4 Stalowa Wola

Kategoria II (klasy V–VIII):

1. Filip Mysior – PSP nr 11 Stalowa Wola
2. Bartosz Małysa – PSP w Stanach
3. Milena Stelmach – PSP z OI nr 7 Stalowa Wola

Wyróżnienie – Joanna Sowa – PSP z OI nr 7 Stalowa Wola
Wyróżnienie – Bartosz Surowiec – PSP w Stanach
Wyróżnienie – Jakub Oszust – PSP z OMS nr 2 Stalowa Wola
Wyróżnienie Agata Białek – PSP nr 5 Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu