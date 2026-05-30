Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
Fot. Rowerzyści ze Stali / facebook
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów 30 maja 2026

VII Cross Duathlon w Stalowej Woli - sportowe wyzwanie w Ciemnym Kącie

13 czerwca 2026 roku (sobota) w Stalowej Woli odbędzie się VII Cross Duathlon organizowany przez Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą łączącą bieg i jazdę na rowerze w leśnej scenerii leśniczówki „Ciemny Kąt”.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody zaplanowano w malowniczej lokalizacji Ciemny Kąt przy ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli. Organizator wydarzenia - Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali przygotowało formułę duathlonu składającą się z 4 km biegu oraz 15 km jazdy rowerem terenowym.

Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wpisowym w wysokości 80 zł. Minimalny wiek zawodników wynosi 16 lat. Zapisy prowadzone są online, a liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób, dlatego organizatorzy zalecają wcześniejszą rejestrację oraz dokonanie płatności elektronicznej. Rejestracja - www.timekeeper.pl

Po zapisaniu się konieczne będzie również dopełnienie formalności w biurze zawodów w dniu startu. Na uczestników i kibiców czekają dodatkowe atrakcje – wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i gadżety, a na mecie przewidziano poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla.

III. KLASYFIKACJA
1. Kategorie wiekowe kobiety:
a) 16 – 35
b) 36 +
2. Kategorie wiekowe mężczyźni:
a) 16 - 29
b) 30 – 44
c) 45 +
3. Zwycięzcy zawodów w klasyfikacji kobiet (I-III miejsce) i mężczyzn (I-III miejsce) otrzymają pamiątkowe statuetki
4. Każdy z uczestników, który ukończy zawody otrzyma na mecie pamiątkowy medal
IV. PROGRAM ZAWODÓW
08:00 otwarcie Biura Zawodów przy Leśniczówce Ciemny Kąt
09:00 otwarcie strefy zmian (sprawdzanie sprzętu)
09:30 zakończenie weryfikacji zawodników
09:45 oficjalne otwarcie zawodów, krótka odprawa zawodników
10:00 START (bieg), kolejno jazda MTB na wyznaczonej pętli
ok. 13.00 dekoracja i wręczenie nagród
13:40 oficjalne zakończenie zawodów

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
San co najwyżej postraszy
Stalowa Wola
San co najwyżej postraszy
Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat
Stalowa Wola
Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat
Wybierz mural, który ozdobi stadion w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Wybierz mural, który ozdobi stadion w Stalowej Woli
Za piwko i papieroski płacił znalezioną kartą. Grozi mu za to 10 lat
Stalowa Wola
Za piwko i papieroski płacił znalezioną kartą. Grozi mu za to 10 lat
Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”
Stalowa Wola
Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”
Kurzyna Girls najlepsze na Podkarpaciu. Przed nimi Wielki Finał na PGE Narodowym
Stalowa Wola
Kurzyna Girls najlepsze na Podkarpaciu. Przed nimi Wielki Finał na PGE Narodowym
PSP 3 Stalowa Wola mistrzem Podkarpacia w koszykówce 3x3
Stalowa Wola
PSP 3 Stalowa Wola mistrzem Podkarpacia w koszykówce 3x3
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Stalowa Wola
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu