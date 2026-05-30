VII Cross Duathlon w Stalowej Woli - sportowe wyzwanie w Ciemnym Kącie

Zawody zaplanowano w malowniczej lokalizacji Ciemny Kąt przy ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli. Organizator wydarzenia - Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali przygotowało formułę duathlonu składającą się z 4 km biegu oraz 15 km jazdy rowerem terenowym.

Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wpisowym w wysokości 80 zł. Minimalny wiek zawodników wynosi 16 lat. Zapisy prowadzone są online, a liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób, dlatego organizatorzy zalecają wcześniejszą rejestrację oraz dokonanie płatności elektronicznej. Rejestracja - www.timekeeper.pl

Po zapisaniu się konieczne będzie również dopełnienie formalności w biurze zawodów w dniu startu. Na uczestników i kibiców czekają dodatkowe atrakcje – wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i gadżety, a na mecie przewidziano poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla.

III. KLASYFIKACJA

1. Kategorie wiekowe kobiety:

a) 16 – 35

b) 36 +

2. Kategorie wiekowe mężczyźni:

a) 16 - 29

b) 30 – 44

c) 45 +

3. Zwycięzcy zawodów w klasyfikacji kobiet (I-III miejsce) i mężczyzn (I-III miejsce) otrzymają pamiątkowe statuetki

4. Każdy z uczestników, który ukończy zawody otrzyma na mecie pamiątkowy medal

IV. PROGRAM ZAWODÓW

08:00 otwarcie Biura Zawodów przy Leśniczówce Ciemny Kąt

09:00 otwarcie strefy zmian (sprawdzanie sprzętu)

09:30 zakończenie weryfikacji zawodników

09:45 oficjalne otwarcie zawodów, krótka odprawa zawodników

10:00 START (bieg), kolejno jazda MTB na wyznaczonej pętli

ok. 13.00 dekoracja i wręczenie nagród

13:40 oficjalne zakończenie zawodów