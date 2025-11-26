Miesięcznik
Recepta na szczęście
Stalowa Wola Zaleszany 26 listopada 2025

Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty

Dwoma zwycięstwami podsumowały ubiegły tydzień siatkarki Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany w podkarpackiej lidze juniorek. W piątek, pokonały w zaległym meczu Wisłokę Dębica, a w niedzielę wywalczyły zwycięstwo wyjazdowe z Marbą Sędziszów Małopolski. Kolejny mecz „veganki” zagrają 12 grudnia, a ich przeciwnikiem będzie Stal Mielec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drużyna Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego mają na swoim koncie komplet zwycięstw. W pięciu spotkaniach straciły tylko dwa sety. Wisłoce odebrały chęci do gry już w pierwszym secie, pozwalając siatkarkom z Dębicy zdobyć zaledwie 3 punkty! Dwie kolejne partie były zwykłym dokończeniem dzieła; spokojnie, na luzie i… szybko.
W niedzielę „veganki” gościły w Sędziszowie Młp. Dwa pierwsze sety wyrównane. Marba postawiła się liderowi i mocno go… zdenerwowała, bo w trzecim i czwartym secie nie miała już nic do powiedzenia.

Vega SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany - Wisłoka Dębica 3:0 (25:3, 25:14, 25:11)
Vega: Wiktoria Kruczek, Zuzanna Iskra, Alicja Kaczyńska, Wiktoria Kowalik, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Julia Cygan, Amelia Rejzerewicz, Zuzanna Drabik, Natalia Tutak, Lena Dębowska, Katarzyna Mierzwa.

Marba Sędziszów Małopolski – Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany 1:3 (22:25, 25:23, 10:25, 15:25)
Vega: Lena Dębowska, Zuzanna Chudzik, Katarzyna Mierzwa, Ola Stadnik, Amelia Wargala, Alicja Kaczyńska, Zuzanna Iskra, Wiktoria Kruczek, Weronika Dydak.

