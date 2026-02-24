Miesięcznik
Adamietz
Stalowa Wola 24 lutego 2026

Veganki zagrają w Poznaniu

We wtorek, 24 lutego w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbyło się że losowanie grup turniejów ćwierćfinałowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych i juniorów młodszych w siatkówce, które odbędą się w dniach 6-8 marca.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ćwierćfinałach wystąpi 32 drużyn - 16 mistrzów województw, wicemistrzowie województw z miejsc 1-8 w trzyletnim rankingu województw (8 zespołów) oraz zwycięzcy turniejów 1/8 finału MP (8 zespołów). Drużyna Vegi SiR Stalowa Wola trafiła do grupy I i rywalizować będzie o półfinał Mistrzostw Polski w Poznaniu, a jej rywalkami będą: BKS Stal Bielsko-Biała (wicemistrz województwa śląskiego), Art. Wind Świt Drzonków (mistrz województwa lubuskiego) i gospodarz turnieju, mistrz województwa wielkopolskiego - Enea Energetyk Poznań. Do półfinałów awansują po 2 najlepsze zespoły z każdego turnieju ćwierćfinałowego.

Drugi reprezentant Podkarpacia, mistrzowska drużyna Karpat MOSiR Krosno trafiła do grupy 6, która walczyć będzie w Bydgoszczy ze Spartą Warszawa, SMS Łaskovią Łask i Pałacem Bydgoszcz.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

