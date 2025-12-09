Miesięcznik
Stalowa Wola Nisko Zaleszany 9 grudnia 2025

Veganki w Krakowie na „piątkę”

6 grudnia, szóstka siatkarek Vegi SiR Stalowa Wola wywalczyła piąte miejsce w kategorii czwórek w 31. Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym Młodziczek w Krakowie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Turniej organizowany przez przez Spartę Kraków to jeden z najstarszych i jeden z najbardziej prestiżowych turniejów organizowanych z myślą o najmłodszych adeptkach siatkówki. W tym roku w zawodach uczestniczyło 15 zespołów z 11 klubów województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zwyciężyły dziewczęta Jedynki Tarnów, miejsce drugie zajęła drużyna MOS Wieliczka, a trzecie UKS 22 Kraków. Za tą trójką znalazły się: pierwszy zespół Sparty Kraków i Vega SiR Stalowa Wola. Nasza drużyna 5 meczów wygrała, a 2 przegrała - z MOS-em Wieliczka i UKS 22 Kraków, a więc z drużynami, które stanęły na podium.Kolejne miejsca: 6. Paradiso Łańcut, 7. Volley Brzesko, 8. Szóstka Mielec, 9. Sparta II Kraków, 10. MUKS Rzeszów, 11. MUKS II Rzeszów, 12. Sparta III Kraków, 13. Atom Żywiec, 14. UKS Przemyśl, 15. Sparta IV Kraków.

Vega SiR występowała w Krakowie w składzie: Hania Cebula, Hania Stróż, Kamila Kusińska, Lidia Pazik, Natalia Sudoł, Małgorzata Szmyd.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

