CES Vega SiR Stalowa Wola (fot. SiR w Stalowej Woli)
Stalowa Wola 7 lutego 2026

Veganki pokonały TSV Sanok i w niedzielę zagrają w Wielkim Finale z Karpatami Krosno!

Stalowa Wola jest areną wojewódzkiego finału w siatkówce juniorek młodszych. W sobotę rozgrywano mecze półfinałowe, a w niedzielę (8 lutego) odbędzie się spotkanie o 3. miejsce i Wielki Finał z udziałem zespołu CES Vega SiR Stalowa Wola. Rywalem naszej drużyny w walce o mistrzowski tytuł będzie Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drużyna z Krosno pokonała w półfinale SMS Stal Mielec 3:0 (25:17, 25:12, 25:13). Spotkanie odbyło się w hali SLO przy ul. Wojska Polskiego. W drugim półfinale CES Vega SiR Stalowa Wola nie dała szans AZS UP TSV Sanok, wygrywając 3:0 (25:11, 25:20, 25:10). Ten mecz rozegrano w hali przy ul. Hutniczej.

Gospodynie turnieju zaprezentowały bardzo dobrą dyspozycję, bez straty seta awansowały do finału i mamy nadzieję, że wyborną formę zaprezentują jutro w meczu o pierwsze miejsce.

Niedziela, 8 lutego, hala SiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli.

Mecz o 3. miejsce: AZS UP TSV Sanok – SMS Stal Mielec (12)

Transmisja live: https://youtube.com/live/-YrqpAQMMUk

Mecz o 1. miejsce: CES Vega SiR Stalowa WolaKSS Karpaty Krosno (14)

Transmisja live: https://youtube.com/live/nUSY7pyXMvQ

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

